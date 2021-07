Gettr, la nouvelle application de médias sociaux de Jason Miller, n’a pas Trump

L’ancien porte-parole de Trump, Jason Miller, a lancé une nouvelle application de médias sociaux destinée aux personnes qui contestent la façon dont les principales applications de médias sociaux comme Twitter modèrent le contenu sur leurs plateformes. Mais il semble que l’application ait de sérieux obstacles à surmonter pour véritablement rivaliser avec d’autres entreprises technologiques traditionnelles.

L’application, appelée Gettr, a été discrètement publiée sur les magasins d’applications Apple et Google à la mi-juin, selon Politico, qui a annoncé le lancement de l’application. L’énoncé de mission de Gettr le décrit comme « la lutte contre la culture d’annulation, la promotion du bon sens, la défense de la liberté d’expression, la remise en cause des monopoles des médias sociaux et la création d’un véritable marché d’idées ». De nombreux sujets d’actualité sur l’application reflètent des slogans et des sentiments pro-Trump, notamment #keepamericagreat, #defendfreedom et #maga.

Mais malgré les ambitions de l’application, elle semble rencontrer des défis similaires à ceux que d’autres applications de médias sociaux «libres d’expression», comme Parler, ont relevé depuis leur lancement cette année avec des promesses de ne pas modérer le contenu que les utilisateurs publient sur leurs plateformes. Pour commencer : au moins pour l’instant, Donald Trump n’utilise pas Gettr – mais l’une des raisons pour lesquelles ces plateformes de médias sociaux de « liberté d’expression » ont surgi en premier lieu est qu’elles sont une réaction à l’interdiction de Trump en janvier de la plupart des principales plateformes de médias sociaux. De plus, l’application est à bien des égards une imitation de Twitter, elle n’a pas encore beaucoup d’utilisateurs et c’est déjà un foyer pour les messages manifestement racistes qui seraient supprimés sur la plupart des autres plateformes.

Trump est manifestement absent

Depuis que Trump a été banni de toutes les principales plates-formes en janvier pour avoir encouragé l’émeute du Capitole américain, il a suggéré qu’il souhaitait réapparaître sur une nouvelle application de médias sociaux qui lui permettrait de dire ce qu’il veut. Cela a laissé un vide majeur dans l’écosystème des médias sociaux pour les partisans de Trump, qui sont toujours actifs en ligne mais n’ont plus les tweets réguliers de l’ancien président à partager et auxquels répondre. Au cours des quelques mois qui ont suivi son interdiction, les mentions de Trump sur les réseaux sociaux ont considérablement diminué sur Twitter et Facebook.

Début juin, CNBC a rapporté que Trump envisageait de rejoindre l’application de Miller, qui n’a pas encore été nommée. Mais jusqu’à présent, Trump n’est pas sur l’application et n’a pas indiqué qu’il la rejoindrait. La journaliste de Bloomberg à la Maison Blanche, Jennifer Jacobs, a tweeté que Trump n’envisageait pas de rejoindre Gettr et “n’aura aucune participation ou participation financière” dans l’application. Au lieu de cela, il “a toujours des plans pour une plate-forme distincte”.

Et Trump aurait refusé une offre de rejoindre Parler, une application de médias sociaux pour la « liberté d’expression » destinée aux conservateurs, car la société refusait d’interdire les personnes qui écrivaient des commentaires négatifs à son sujet, selon un extrait du prochain livre de Michael Wolff sur Trump.

Et les propres efforts de Trump pour créer une plate-forme où il pourrait interagir directement avec ses partisans n’ont pas réussi à décoller. En mai, Trump a lancé un site Web appelé « From the Desk of Donald Trump » qui ressemblait plus à un blog qu’à une solide plate-forme de médias sociaux. Le site n’a obtenu qu’une petite fraction des vues que Trump recevait sur Twitter et Facebook. Début juin, moins d’un mois après son début, Trump l’a fermé.

Actuellement, Gettr compte plus de 1 000 téléchargements chacun dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store, selon Politico – ce qui n’est pas beaucoup par rapport aux principaux réseaux de médias sociaux (Twitter a enregistré 17 millions de téléchargements combinés sur Apple et Google le mois dernier. , selon la société de données SensorTower). Cela étant dit, l’application n’est qu’en phase de test bêta et n’a pas été largement diffusée jusqu’à aujourd’hui.

L’application semble être une imitation de Twitter

Gettr est une imitation assez flagrante de Twitter. Même son nom ressemble beaucoup à « Twitter ».

Le simple fait de comparer les applications côte à côte révèle leurs similitudes : en haut des deux applications, Gettr invite les utilisateurs à publier en demandant : « Quoi de neuf ? » ; Twitter demande : « Que se passe-t-il ? ». Twitter et Gettr placent tous deux leurs flux à gauche et leurs panneaux de tendances à droite, et Gettr propose aux utilisateurs des icônes « vérifiées » avec des V rouges et blancs qui ressemblent beaucoup aux coches « vérifiées » bleues et blanches de Twitter.

Capture d’écran Gettr

Capture d’écran Twitter

Gettr permet même à certains utilisateurs d’importer leurs anciens tweets afin que leurs profils Gettr puissent refléter leurs flux Twitter.

Twitter a refusé de dire si Gettr autorisant les utilisateurs à importer leurs anciens tweets dans un nouveau flux de médias sociaux violait ses conditions d’utilisation.

Le contenu raciste est déjà à la mode

Déjà, les hashtags ouvertement racistes sont à la mode sur Gettr – mettant en évidence un problème commun avec les applications de médias sociaux de « liberté d’expression », qui ont des politiques limitées contre le discours de haine.

Deux hashtags avec le mot n apparaissent déjà dans les sujets tendances de Gettr, et ils renvoient à une multitude d’insultes antisémites et de commentaires racistes ciblant les Noirs.

Gettr se réserve actuellement le droit – mais ne “s’engage pas” – de retirer le contenu qui est “offensant, obscène, obscène, lascif, sale, pornographique, violent, harcelant, menaçant, abusif, illégal, ou autrement répréhensible ou inapproprié”, selon aux conditions d’utilisation affichées sur son site Web.

Gettr n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Comme l’a souligné un chercheur en médias sociaux, les politiques de Gettr concernant le contenu autorisé et non autorisé sont particulièrement vagues. Et le fait que des messages ouvertement racistes apparaissent déjà sur l’application prouve que son manque de modération de contenu sera un problème pour l’entreprise.

Jusqu’à présent, Gettr ne semble pas être l’endroit où Trump fera son retour tant attendu sur les réseaux sociaux. Mais c’est un autre exemple des plates-formes de médias sociaux anti-Twitter et Facebook que nous avons vues surgir dans le vide de la présence de Trump sur les principaux réseaux – et cela montre comment ces plates-formes auront du mal à suivre les sites établis qui promettent pour modérer le contenu préjudiciable.