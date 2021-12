GF de Ian Book réagit aux débuts des Saints de la Nouvelle-Orléans (Photos)

Les Saints de la Nouvelle-Orléans sont tombés contre les Dolphins de Miami 20-3 lundi soir.

À la suite de l’absence de 20 joueurs éligibles pour diverses raisons liées à COVID, le quart-arrière recrue de la quatrième chaîne Ian Book a obtenu le feu vert pour la Nouvelle-Orléans.

Lors de sa troisième partie du jeu, Book a lancé un choix de six, et cela a servi de bon aperçu de ce qui se passerait finalement pendant le reste de la soirée.

Quand tout a été dit et fait, l’ancienne star de Notre Dame a terminé avec 135 verges, deux interceptions et zéro touché sur 12 passes sur 20.

Heureusement, ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour Book. Bien qu’il n’ait pas fière allure sur le terrain, il s’en sort clairement bien. Il semble avoir une petite amie très attentionnée et solidaire qui a exprimé son enthousiasme pour son grand départ sur les réseaux sociaux :

Alors qu’elle ne compte actuellement que 6 800 abonnés sur Instagram, elle a des publications qui deviendront sûrement virales à mesure que son profil continue de croître :

Pour tous ceux qui doutent de la rapidité avec laquelle les petites amies des quarterbacks de la NFL peuvent exploser sur les réseaux sociaux, ne cherchez pas plus loin que la petite amie de Zach Wilson, la petite amie de Trey Lance ou la petite amie de Mac Jones. De toute évidence, le type de contenu qu’ils partagent sur leurs pages respectives aide, mais la croissance de leurs pages en 2021 a été stupéfiante.

Et s’ils commencent à ajouter du contenu plus racé, comme la meilleure moitié de Dak Prescott, la croissance devient exponentielle.

Vue d’ensemble – il est difficile de lui reprocher les débuts de Book. Il manquait beaucoup de joueurs aux Saints et ça se voyait.

C’est une façon de célébrer les vacances. https://t.co/nDjPeH8Dhb – Jeu 7 (@game7__) 28 décembre 2021

Cela dit, il n’a pas non plus fait grand-chose pour changer l’idée que les quarts de Notre Dame ne sont pas bien adaptés pour la NFL et qu’il était un quatrième fil pour une raison.

Book sera-t-il finalement en mesure de faire taire les ennemis et de s’imposer comme un quarterback professionnel légitime à un moment donné dans un avenir prévisible ? Le temps nous le dira.

