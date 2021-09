Gfk lance la plate-forme logicielle basée sur l’IA gfknewron

Les trois modules de gfknewron incluent gfknewron Market, gfknewron Consumer et gfknewron Predict

Gfk a lancé la plate-forme logicielle intégrée et alimentée par l’IA gfknewron. Avec cette nouvelle plate-forme, les entreprises pourront désormais accéder aux données du marché, des consommateurs et des marques à partir d’une source unique, a déclaré la société dans un communiqué. En outre, les prévisions et les conseils pratiques pris en charge par l’IA soutiendront une croissance commerciale durable. Ce nouveau lancement est une étape importante pour la transformation de GfK d’un chercheur de marché classique vers une société d’analyse de données et de conseil alimentée par l’IA, ajoute le communiqué.

Alors que la nouvelle plate-forme permet aux décideurs d’avoir un aperçu de leurs performances commerciales en utilisant les données d’une source unique, plusieurs équipes peuvent accéder directement aux données à tout moment et résoudre les problèmes interservices en utilisant le même ensemble de données. De plus, les défis peuvent être identifiés à un stade précoce avec la simulation de scénarios, ce qui aidera éventuellement à planifier stratégiquement. Des décisions rapides et éclairées peuvent être prises à l’aide de prévisions basées sur l’IA pour rester en avance sur la concurrence sur le marché, a déclaré la société.

« Chez GfK, nous savons que pour gagner dans l’environnement commercial actuel sous pression et en évolution rapide, nos clients ont besoin de plus que de simples données. Ils ont besoin que nous leur fournissions des conseils stratégiques et des prévisions de marché fondées sur ces données. La plateforme de business intelligence gfknewron a été conçue pour fournir toutes ces informations sur une plateforme intuitive qui exploite la puissance de l’intelligence artificielle », a déclaré Peter Feld, PDG de GfK.

« Nous allons permettre à nos clients d’adopter une méthode de travail beaucoup plus centrée sur les données et l’analyse. Il s’agit également d’une étape importante dans la transformation de GfK d’un chercheur de marché en une société d’analyse de données et de conseil alimentée par l’IA, rendue possible par un logiciel complet en tant qu’infrastructure de service », a ajouté Feld.

Les trois modules de gfknewron incluent gfknewron Market, gfknewron Consumer et gfknewron Predict. Alors que gfknewron Market permet aux clients d’utiliser des données de transaction réelles pour mesurer les performances de leur portefeuille de produits par rapport aux références du marché, gfknewron Consumer aide à analyser les groupes cibles en détail. Avec les prévisions basées sur l’IA de gfknewron Predict, les entreprises peuvent simuler des scénarios de marché et estimer leur impact sur les entreprises.

Lire aussi : WazirX NFT Marketplace annonce le lancement du marché secondaire

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.