GGG en douze histoires et un message: “39 et pas de limite”

Gennady Golovkin fête ses 39 ans de vie ce 8 avril et pour la boxe mondiale c’est un événement. Le champion des poids moyens IBF, célébré avec une vidéo sur les réseaux où le message principal en dit long sur ce que l’on peut encore attendre de GGG: «39 and No Limit». Cela ressemble à un cri de guerre ou à une promesse que le vieux guerrier continuera à se battre.

Par conséquent, plutôt que de fêter les 39 ans du Kazakh, il vaut mieux fêter les douze mois à venir, ceux qui le séparent d’un numéro emblématique pour tout athlète: le 40e anniversaire.Que reste-t-il à voir dans sa carrière avant la retraite?

Comme il est impossible de répondre à cette question, dans cette vidéo, nous célébrons l’inconnu de ces douze mois, avec douze nouvelles sur le phénomène Golovkin. Douze histoires connues ou peut-être pas.

Douze histoires réelles sur l’influence d’un boxeur qui ne voulait pas être boxeur, qui a perdu deux frères à la guerre, qui est le jumeau aîné, pendant 15 minutes et qui, par-dessus tout, a pu tout simplement gagner l’admiration du respect et de l’affection partout sur la planète. Cette vidéo, en partie, le prouve dans certaines de leurs histoires.