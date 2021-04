GGG vs Murata et puis au revoir

La nouvelle, qui a fait la une des journaux, sur les négociations en cours pour un combat de Gennady Golovkin au Japon contre Ryota Murata le soir du Nouvel An est une véritable «déclaration d’intention». L’idée sent au revoir, sent le dernier succès de GGG avant une retraite très bien payée.

Ce n’est pas par hasard qu’Eddie Hearn a crié au ciel et a réclamé ce qu’il considère comme une trahison. Ce n’est pas pour moins. Depuis qu’il a signé le contrat millionnaire avec DAZN, le Kazakh semble être un jumeau de Canelo: «il les a mangés pour le petit déjeuner et le déjeuner comme une évidence». Steve Rolls, Sergiy Derevianchenko et Kamil Szeremeta n’ont guère été ses rivaux. Et pour mémoire, Murata fait partie de Top Rank, jamais de DAZN.

Les nouvelles de la gestion en cours ont été reproduites et répétées sur tous les sites de boxe imaginables. Cependant, il y a peu de réactions où le contexte et l’impact de la date audacieuse choisie pour un prochain combat d’un champion du monde qui a “ en théorie ” des responsabilités avec son public, avec l’entreprise qui lui verse des millions de dollars, sont analysés. Et avec l’organisme qui sanctionne ce titre qu’il détient. C’est pourquoi le titre: «GGG est devenu incontrôlable».

Dans cette vidéo, nous analysons et vous expliquons cette déclaration. Comme toujours, pas de filtre et droit au but.