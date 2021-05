GGII Stock: 13 choses à savoir sur Cannabis Microcap Green Globe comme actions Whiplash

Green Globe International (OTCMKTS:GGII) les actions sont sur une course folle vendredi alors que le penny stocke une forte volatilité.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions de Green Globe International et de GGII alors que les actions évoluent aujourd’hui.

Green Globe International est une société de marijuana dont l’objectif est de perturber l’industrie du tabac. Il prévoit de le faire avec son offre de cigarettes aux herbes, CBD, CBG, cigarettes de chanvre et autres produits à fumer à base de plantes. Il n’y a pas de nouvelles récentes qui expliqueraient pourquoi la société connaît des transactions aussi lourdes. Cependant, il y a quelques semaines, il y a eu une annonce majeure dont les investisseurs devraient être conscients. La société a révélé que le 22 mars 2021, elle avait cédé le contrôle à Chanvre. Il l’a fait par le biais de la vente privée de 100 actions privilégiées de série A d’actions de GGII. Cela entraîne un changement de leadership. Sandro Piancone, PDG de Hempacco, a nommé un nouveau conseil d’administration à Green Globe International. Il s’appliquait également à Groupe Marchés OTC pour accéder aux informations et divulgations de GGII. Ce processus devrait prendre quelques semaines. Il est possible que la volatilité entourant le titre GGII soit toujours liée à ces nouvelles récentes. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 64 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. C’est toujours en dessous du volume de négociation moyen quotidien de la société de 156,7 millions d’actions.

L’action GGII a commencé la journée en remontant plus haut avant de commencer à chuter. En conséquence, les actions de l’action se négocient en baisse de 4,5% à compter de vendredi matin.

Les investisseurs qui cherchent à se tenir au courant des dernières nouvelles sur les stocks de mauvaises herbes devraient continuer à lire.

Il y a beaucoup de choses sur le marché de la marijuana qui méritent d’être suivies. Cela inclut des mises à jour sur Marée haute (OTCMKTS:HITIF), Tilray (NASDAQ:TLRY), Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC), et plus. Vous pouvez vérifier cela sur les liens ci-dessous.

