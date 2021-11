GGPI Stock est le SPAC EV rare qui ne parle pas

Il a été récemment annoncé que le constructeur suédois de voitures électriques Polestar Performance AB deviendrait public via une fusion avec une société d’acquisition ad hoc Gores Guggenheim (NASDAQ :GGPI). La nouvelle société sera renommée Polestar Automotive Holding UK et sera cotée sur Nasdaq sous le symbole boursier « PSNY ». À l’heure actuelle, l’action GGPI est assez proche de son prix SPAC d’origine, ouvrant à 11,31 $ le 12 novembre.

Source : Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

L’accord, qui a une valeur d’entreprise d’environ 20 milliards de dollars, pourrait laisser certains investisseurs indifférents. Après tout, les fabricants de véhicules électriques qui deviennent publics via les SPAC n’ont rien de nouveau. Cependant, le stock de GGPI mérite d’être surveillé en raison de certains facteurs importants. Dans le passé, j’ai dit clairement que je n’aime pas les SPAC. Ils sont risqués alimentés par l’excitation plutôt que par la valeur intrinsèque.

Ce SPAC a cependant beaucoup de potentiel. Et le cours de l’action n’est pas trop éloigné de son prix d’inscription.

Une longue histoire de succès

Le Groupe Gores est une société d’investissement avec plus de 30 ans d’expérience, plus de 4 milliards de dollars investis et plus de 120 acquisitions.

Polestar est un constructeur suédois de voitures électriques fondé en 1996. Il a commencé à développer du matériel et des logiciels de performance pour les véhicules de course avec Volvo.

Volvo Cars est un constructeur automobile suédois de véhicules de luxe fondé en 1927. C’est un constructeur automobile synonyme de sécurité.

La combinaison d’une société d’investissement expérimentée et d’une société de course soutenue par le savoir-faire d’un constructeur automobile haut de gamme réputé fait de l’action GGPI une opportunité d’investissement à surveiller.

Pourquoi je suis enthousiasmé par l’action GGPI

Alec Gores, le fondateur de The Gores Group, a déclaré que « les SPAC sont géniaux, tant qu’ils ne sont pas maltraités ». Il a ceci à dire :

« Je crois que le produit SPAC est un excellent produit tant qu’il n’est pas abusé. Donc, en tant que sponsor, vous devez être très, très responsable. Vous devez savoir ce que vous faites. Il faut aussi faire venir de grandes entreprises. Ainsi, un grand sponsor rencontre de grandes entreprises fait un bon SPAC et un grand SPAC.

Il a également expliqué pourquoi il considère Polestar comme une grande opportunité :

«Nous voyons littéralement tellement d’offres. La première chose est que nous vérifions les choses rapidement. Ensuite, nous avons beaucoup de conversations autour de choses que nous trouvons. L’art est de commencer avec une grande entreprise avec le potentiel d’être le leader dans l’espace. Ensuite, vous allez à l’équipe de gestion, puis au produit, un excellent produit et des revenus, des projections que toutes ces choses doivent respecter. Le plus important, nous devons être alignés avec l’équipe de gestion. Dans ce cas Thomas [Ingenlath, Polestar CEO] et leur équipe est incroyable. La relation avec Volvo est également utile ici.

Polestar conçoit des véhicules électriques haut de gamme et hautes performances, et c’est passionnant. Mais ce que j’aime le plus, c’est le soutien de The Gores Group. J’aime aussi ces points saillants de la présentation aux investisseurs de Polestar :

Polestar a maintenant deux modèles en production, Polestar 1 et Polestar 2, avec des plans pour lancer 3 nouvelles voitures d’ici 2024 Polestar se considère comme le seul EV pure play mondial aux côtés Tesla (NASDAQ :TSLA) Les véhicules électriques haut de gamme/de luxe sont les segments du marché automobile mondial à la croissance la plus rapide Les ventes devraient passer de 29 000 voitures en 2021 à 290 000 voitures en 2025 Les revenus attendus pour 2021 sont de 1,6 milliard de dollars et devraient atteindre 17,8 milliards de dollars d’ici 2025 D’ici 2025, la marge EBIT devrait être de 9% Le seuil de rentabilité EBIT est attendu en 2023

Si ce seuil de rentabilité EBIT se produit en 2023, ce sera très bien pour Polestar. Je suis optimiste, car – contrairement à d’autres SPAC qui ont rendu les constructeurs automobiles EV publics sur la seule base de plans – Polestar a déjà deux modèles en production.

Polestar a également une présence géographique bien établie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique. En ne se concentrant pas uniquement sur un marché tel que les États-Unis, Polestar ouvre plus de ventes potentielles à l’échelle mondiale.

Résultat net sur l’action GGPI

Avec un solide héritage commercial, une innovation continue et une forte croissance, l’action GGPI est proche de son prix d’inscription SPAC, éliminant ainsi la nature inquiétante de la plupart des SPAC. Polestar est-il sans risque ? Non, mais il a un potentiel élevé pour obtenir des performances financières meilleures que prévu.

Je vous conseille quand même d’attendre. Polestar devrait nous fournir des données économiques positives au cours des prochains trimestres en tant qu’entreprise publique pour rendre son histoire de succès plus plausible.

J’aime beaucoup Polestar et ses produits, peut-être parce que j’aime les voitures de performance. Le mélange d’héritage commercial sonne bien et les valeurs telles que le design et la qualité sont passionnantes. Attendez de voir de solides résultats financiers réels, cependant. Polestar j’attends d’être électrisé par vos performances financières.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.