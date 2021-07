‘Gharé Baire’ | Critique de livre – Home in the World: A Memoir by Amartya Sen

Une photo d’archive d’Amartya Sen (Photo express)

Par Ashwani Kumar

Sans doute l’un des intellectuels publics les plus célèbres de notre époque, les mémoires d’Amartya Sen Home in the World sont un recueil inhabituel de contes, donnant un sens à ce que Nadine Gordimer appelle « notre confusion existentielle » dans les cacophonies croissantes de formes radicales de peurs, de préjugés et de virus à la maison et dans le monde. Nous sommes conscients que l’écriture d’une autobiographie n’est pas un genre privilégié dans le monde littéraire. Il a souffert de ce que Sigmund Freud a appelé le « mensonge » ou l’exhibitionnisme littéraire. Par conséquent, dépassant le trope littéraire standard des mémoires confessionnelles comme les Confessions de Jean-Jacques Rousseau ou les Expériences avec la vérité du Mahatma Gandhi, Sen’s Home in the World doit être crédité de réimaginer l’art d’écrire un mémoire comme un voyage profondément personnel et universel de soi. et la société.

Certes, les mémoires de Sen sont un peu étranges car elles s’arrêtent en 1963 alors qu’il n’avait que 33 ans, occupé à développer sa célèbre théorie des capacités. C’est donc un travail en cours. Je ne connais pas la suite de Home in the World, mais j’en suis ravi. Ainsi, les mémoires de Sen ne sont ni un instantané instantané de souvenirs personnels ni un monologue intérieur de revivre le passé. En effet, il s’agit de ce que Sen appelle l’écriture smriticharan (le frôlement de sa propre mémoire). Mais ce n’est pas seulement la mémoire. Les mémoires de Sen sont également une histoire politiquement percutante et historiquement fascinante sur « comment la connaissance humaine se développe grâce à l’amitié », selon les mots de Sen. Si vous êtes curieux, essayez simplement le chapitre Amis et cercles pour comprendre comment les conversations informelles dans les dortoirs universitaires les cafés peuvent se traduire par une amitié à vie au-delà des frontières. Se remémorant Mahbub ul Haq (à l’origine de l’Indice de développement humain), Sen raconte qu’il l’a rencontré alors qu’il descendait rapidement la King’s Parade à Cambridge pour assister à la conférence de Joan Robinson, et la conversation informelle entre eux, qui a commencé « un peu à bout de souffle », a abouti à l’avancement du frontières de l’économie. En d’autres termes, les mémoires de Sen sont en fait un voyage épique d’un bel esprit traversant les générations et les géographies de l’économie normative pour faire du monde une civilisation plus humaine et inclusive.

Peut-être, plus important encore, Home in the World est une célébration lyrique qui brouille les frontières fictives de la maison et du monde. Vous trouverez peut-être cela étrange, mais Sen est partout chez lui : Santiniketan, Cambridge-Massachusetts ou Trinity College-Cambridge. Vous pouvez considérer cela comme une fantaisie culinaire ou une scène du théâtre absurde brechtien, mais Sen apprécie ses tagliolini con vongole ou son canard de Sichuan préférés, et, bien sûr, ilish maach avec autant de délectation et de joie dans n’importe quelle partie du monde. Être dans le monde pour Sen n’a pas signifié qu’il est devenu « unhomelich » (unheimlich) chez lui ou à l’étranger. Sen est toujours citoyen indien et son passeport est plein de visas. Et comme on pouvait s’y attendre, il reste fortement enraciné dans le Bengale, ou plus précisément « Calcutta », et ses « contrastes vertigineux de vue, de son et de milieu », selon les mots du célèbre cinéaste Satyajit Ray.

Comme Rabindranath Tagore et Adam Smith, le rejet intransigeant de Sen des différences dites génétiques, raciales, ethniques ou religieuses entre les gens fait de ses mémoires une expérience exceptionnelle du pouvoir alchimique de la bonté humaine. Avec des souvenirs éclairants et poignants de la famine du Bengale de 1943, dont il a été témoin alors qu’il n’avait que 10 ans, enflammant les relations communautaires entre hindous et musulmans dans les années précédant l’indépendance et des expériences d’enfance enchanteresses, les mémoires de Sen sur sa jeunesse ne sont pas seulement source d’inspiration pour les milléniaux du monde universitaire, il offre également une feuille de route pour le renouveau politique et spirituel des universités en tant qu’« école sans murs ».

En utilisant une technique narrative bouddhiste unique de récit de voyage méditatif, Sen transforme badi – son Jagat Kutir (la chaumière du monde) dans le vieux Dhaka – dans le monde “où l’esprit est sans peur et la tête haute”, selon les mots obsédants. de Tagore. Dans cet acte performatif d’écriture du monde, Sen transforme le privé et le public, le passé et le présent, la psyché et le social en une étrange intimité spatiale et éthique avec des êtres et des espèces de toutes sortes. C’est ici que l’agape rencontre l’elefthería (liberté) dans un miroir de souvenirs, faisant briller les rayons du soleil de manière alléchante sur les dauphins de rivière (shushuk) s’ébattant dans les rivières captivantes du Bengale. Pas étonnant, l’enfant Amartya aimait observer les dauphins desi de loin mais « il était aussi soucieux de ne pas s’approcher trop près, craignant qu’ils ne confondent ses orteils avec des poissons inconnus » !

Écrit dans la prose lyrique caractéristique de Sen, les 26 chapitres soigneusement organisés commencent par sa superposition rythmique de souvenirs d’enfance à Dhaka, Mandalay, la compagnie des grands-parents, le monde des arguments de Tagore, College Street à Calcutta, une première bataille contre le cancer, voyage jusqu’aux portes de Trinity, les rencontres américaines et la D-School sont comme des numéros musicaux, déposés pour évoquer un festival de récolte interdisciplinaire qui remet les idées d’excellence et d’équité dans le flux de l’histoire. En bref, une fois que vous commencez à feuilleter les pages du mémoire kaléidoscopique, il acquiert la qualité d’un opéra changeant de forme avec des interludes et des séquences interprétés par un groupe d’économistes et de philosophes de premier plan du monde. Les étudiants en économie et en philosophie sociale trouveront tout simplement séduisant le parcours de Sen depuis les addas du Collège présidentiel jusqu’à ses rencontres argumentatives avec Denis Robertson, Maurice Dobb et Piero Sraffa à Trinity-Cambridge. Je suis sûr que les jeunes universitaires seront envieux de la chance de Sen de saisir l’opportunité de diriger un cours d’enseignement pour Paul Samuelson au MIT qui a finalement conduit Sen à reconceptualiser l’économie du bien-être. Certains chapitres du mémoire comme What Economics ? ressemblent plus à l’exposition foucaldienne des histoires généalogiques et disciplinaires des débats politiques et idéologiques farouchement menés entre les économistes dits « néoclassiques » comme Dennis Robertson, Harry Johnson et Peter Bauer et ceux décrits comme « néo-keynésiens », comme Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Richard Kahn et d’autres à Cambridge.

Compte tenu de la culture bureaucratique étouffante du monde universitaire indien, j’avoue qu’après avoir lu ses mémoires, les doctorants de nos campus doivent se demander comment Sen aurait pu terminer son doctorat en un an à l’âge de 23 ans à Cambridge, puis créer un département d’économie et servir en tant que chef du nouveau département à l’Université de Jadavpur en 1956. Tel était l’environnement d’excellence et d’autonomie des universités indiennes dans les premiers jours de la république. Pour les étudiants en histoire, le retour accidentel de Sen à l’Université de Jadavpur offre des récits mémorables sur les débuts dynamiques des histoires alternatives de l’Inde moderne. C’est ici que Sen a été exposé au génie de Ranjit Guha, le pionnier des études subalternes et de ses amis Tapan Raychaudhuri, Jacques Sassoon, Mrinal Datta Chaudhuri, Paramesh, Chaya Ray, Rani Raychaudhuri et d’autres.

En fin de compte, je vous parle des effets cathéters de la lecture d’un mémoire comme Home in the World. Ainsi, lorsque vous commencez à lire le livre, vous devez être prêt à être transporté dans un «hémisphère différent», comme l’écrit George Orwell à propos de son voyage séduisant de Mandalay à Maymyo, une ville pittoresque sur une colline gravée à jamais dans les souvenirs de l’enfant Amartya. C’est pourquoi il se souvient si vivement de l’observation d’un grand léopard assis sur le bord de la route en descente ; ses globes oculaires brillaient dans les phares de la voiture que son père conduisait entre Mandalay et Maymyo lors du voyage de nuit. Sans surprise, après avoir fini de lire les mémoires, j’ai eu l’impression que mon âme s’était soudainement remplie de voix éthérées de « poissons volants » de « près et de loin ». Certes, la maison est partout, et le monde est comme un irrésistible « baiser de mousson qui pleut si incessamment comme les fleurs d’un arbre gulmohur ». Ainsi, lisez ce mémoire enchanteur pendant que les pèlerins chantent des prières sur le chemin de la demeure de la paix, de la poésie et de la philosophie !

Ashwani Kumar est poète, auteur et professeur d’études sur le développement à TISS, Mumbai

La maison dans le monde : un mémoire

Amartya Sen

Maison aléatoire de pingouin

Rs 899, Pp 480

