Ghislaine Maxwell apprend si elle sera libérée après la décision de Bill Cosby

Ghislaine Maxwell s’est vu refuser une nouvelle tentative de sortie de prison à la suite de l’affaire Bill Cosby. Les avocats de Maxwell ont déposé une nouvelle plainte affirmant que, comme Cosby, Maxwell avait des « accords de non-poursuite » qui auraient dû l’empêcher d’être arrêtée. Selon un rapport du Daily Mail, la juge de district américaine Alison Nathan a rejeté cet argument vendredi.

Maxwell espérait que la libération brutale de Cosby pourrait jouer en sa faveur alors qu’elle attend son procès pour avoir prétendument aidé Jeffrey Epstein dans une opération de trafic sexuel d’enfants. Cosby a été libéré de prison après que la Cour suprême de Pennsylvanie a trouvé un accord de non-poursuite vieux de plusieurs décennies entre lui et les témoins qui ont pris la parole lors de son procès. Cependant, le NPA documente que les avocats de Maxwell présentés à Nathan font référence à Epstein, pas à Maxwell. Le juge fédéral a déclaré que les documents ne sont pas assez “persuasifs” pour s’appliquer à Maxwell.

“Le [Cosby] L’affaire portait sur la question de savoir si les procureurs étaient tenus d’honorer une promesse que le tribunal a jugée claire en l’absence d’un accord de plaidoyer formel », a écrit Nathan. « Même si ce tribunal était d’accord avec l’analyse de Cosby, cette opinion ne fait pas la lumière sur interprétation correcte du NPA dans ce cas. »

“Après avoir examiné les arguments de la requête renouvelée et de la lettre d’autorisation supplémentaire de Maxwell, le point de vue de la Cour reste inchangé par rapport à son opinion et ordonnance du 16 avril 2021”, a-t-il poursuivi. “En vertu du précédent du deuxième circuit, la NPA ne lie pas le procureur américain du district sud de New York. Elle n’exclut donc pas les charges de l’acte d’accusation qui la remplace.”

Maxwell a plaidé non coupable de 8 chefs d’accusation liés à la prétendue opération de trafic d’Epstein. Elle est en prison depuis plus d’un an dans l’attente de son procès et a toujours plaidé pour une caution. Les procureurs et les juges continuent de conclure qu’elle représente un risque de fuite. Sa richesse, ses ressources et ses liens sociaux éloignés ont joué dans bon nombre de ces décisions.

Maxwell risque jusqu’à 80 ans de prison si elle est reconnue coupable. Epstein lui-même n’a jamais été jugé car il est décédé d’un suicide présumé dans une autre prison de New York. Maxwell et ses avocats insistent sur son innocence, mais il y a eu beaucoup de spéculations sur qui pourrait être impliqué si elle devait faire des aveux. Certaines allégations suggèrent que des personnes puissantes dans les affaires, la politique et le divertissement ont participé à ces crimes présumés.

Le procès de Maxwell a été reporté à novembre 2021. La série documentaire Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell est maintenant diffusée sur Peacock.