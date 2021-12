Ghislaine Maxwell, compagne de Jeffrey Epstein, condamnée à de la prison pour trafic sexuel de mineurs

30/12/2021 à 09h25 CET

.

L’étui robuste Epstein, suit son cours devant les tribunaux. L’anglais Ghislaine Maxwell, 60 ans, reconnu coupable ce mercredi de trafic sexuel juvénile, a passé sa vie à côtoyer des personnalités politiques, commerciales et artistiques, mais sera le reste de ses jours derrière les barreaux, avec une peine en instance qui pourrait totaliser jusqu’à 80 ans.

Maxwell est la plus jeune fille du regretté magnat Robert Maxwell, le propriétaire controversé du quotidien londonien « Daily Mirror » et du tabloïd new-yorkais « Daily News », mais a développé sa carrière dans l’ombre du magnat Jeffrey Epstein, dont il a été le bras droit et le partenaire amoureux pendant des années.

Au fil du temps, Maxwell a traité avec des personnalités politiques telles que le anciens présidents des États-Unis Bill Clinton Oui Donald Trump, avec des membres de la famille royale britannique comme le prince Andrew, des hommes d’affaires comme lui fondateur de Microsoft Bill Gates et une myriade d’autres acteurs et célébrités, dont beaucoup sa relation avec Epstein est passée ou fait des ravages.

Les membres du jury ont estimé qu’il était prouvé qu’entre 1994 et 2004, les années où il a vécu et travaillé pour son ex-amant, Maxwell a agi comme « madame » en procurant, en toilettant et en présentant des femmes et des filles pour satisfaire les appétits sexuels d’Epstein, même si son travail officiel consistait à gérer les maisons et les manoirs du millionnaire.

Ces propriétés sont une maison à Palm Beach, en Floride, un manoir de cinq étages à New York, un ranch au Nouveau-Mexique, un autre appartement à Paris et une île dans les îles Vierges (États-Unis). Des propriétés que, selon l’accusation lors du procès, Maxwell a administré d’une main lourde, exigeant que les travailleurs « ne voient, n’entendent ou ne disent » rien de ce qui s’est passé dans leurs chambres et couloirs.

Les quatre victimes venues témoigner au procès l’ont décrite comme une personne « très sophistiquée et très élégante », et l’un d’eux a d’abord affirmé être « très excité » d’établir une amitié avec Maxwell.

« Elle semblait être tout ce que je voulais être », a déclaré un ancien mannequin britannique qui s’est exprimé sur le stand sous le pseudonyme de Kate pour rester anonyme, révélant comment Maxwell a réussi avec son image et son esprit à gagner la confiance des jeunes victimes.

Le « mondain » a réussi à convaincre les victimes d’avoir des relations sexuelles avec Epstein, et même touché leurs parties intimes dans les préparatifs d’abus, comme un moyen de « normaliser » toute la situation, ont déclaré les témoins.

Le changement des spots pour l’ombre discrète

Maxwell a apprécié sa position et ses contacts ouvertement jusqu’à ce queà 2008, quand Epstein a été condamné à 13 mois de prison après avoir plaidé coupable de maltraitance d’enfants par un tribunal de Floride.

Depuis lors, il a essayé de garder un profil bas, mais sans disparaître de la lumière publique, depuis en 2012 il fonde l’organisation TerraMar Project, pour la protection des océans, au nom duquel il a même atteint participer à divers événements en Les Nations Unies.

Cependant, quand en 2019, Jeffrey Epstein a de nouveau été arrêté, tout a changé pour le « mondain » britannique qui possède également les nationalités française et américaine.

Il a fermé l’organisation qu’il avait fondée et a perdu sa trace jusqu’à ce que le FBI l’a arrêtée, le 13 août 2020, dans un manoir du New Hampshire, un an après Epstein s’est suicidé dans une cellule à New York, en attendant le début de son procès.

La mort du milliardaire, dont le procès avait suscité un grand intérêt pour le potentiel de découvrir le comportement criminel potentiel de certains amis et contacts d’Epstein, a attiré tous les regards sur son plus proche collaborateur pendant des années, Maxwell.

Les charges retenues contre Maxwell

L’anglais Il ne s’est débarrassé que d’un des six chefs d’accusation auxquels il faisait face : deux pour incitation et transfert d’une personne entre États à se livrer à une activité sexuelle, deux autres pour incitation et transfert d’une personne de moins de 17 ans entre États avec l’intention d’avoir des relations sexuelles, et deux autres pour trafic sexuel des personnes de moins de 18 ans.

Au cours du procès, qui a débuté le 29 novembre et s’est terminé aujourd’hui par le verdict des membres du tribunal, l’accusation a décrit Maxwell comme une « femme dangereuse qui a trompé les filles pour qu’elles se fassent maltraiter par Epstein ».

Il ne servait à rien à sa défense d’essayer de faire passer son client comme le « bouc émissaire » de l’affaire Epstein, selon laquelle le parquet est cruel envers elle en raison de l’impossibilité d’asseoir le magnat dans le fauteuil de l’accusé.

Leurs tentatives pour montrer non plus que les quatre victimes qui ont pris la parole ont raconté des événements qui ont été suggérés par les chercheurs et ils l’ont fait dans le seul objectif d’obtenir des sommes de millionnaires en récompense.