Ghislaine Maxwell déclarée COUPABLE – le jury rend un verdict dans un procès pour trafic sexuel | Monde | Des nouvelles

Le mondain britannique a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation par un jury de Manhattan. Maxwell, 60 ans, pourrait désormais passer le reste de sa vie en prison.

Les jurés ont délibéré pendant cinq jours entiers avant de déclarer Maxwell coupable.

Elle a été accusée d’avoir aidé Epstein, son ancien petit ami, à agresser sexuellement quatre adolescentes entre 1994 et 2004.

Epstein s’est suicidé en 2019 dans sa cellule de prison de Manhattan en attendant son procès pour abus sexuels.

Au cours du procès, les avocats de Maxwell ont fait valoir qu’elle était utilisée comme bouc émissaire pour Epstein, cherchant à dépeindre ses accusateurs comme n’ayant pas de souvenirs crédibles des événements.

L’avocat de la défense Bobbi Sternheim a déclaré : « La mort d’Epstein a laissé un trou béant dans la poursuite de la justice pour beaucoup de ces femmes.

« Elle remplit ce trou et remplit cette chaise vide. »

Dans un communiqué, le bureau du procureur américain a déclaré : « Un jury unanime a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l’un des pires crimes imaginables – avoir facilité et participé à des abus sexuels sur des enfants. Des crimes qu’elle a commis avec son partenaire de longue date et co-conspirateur, Jeffrey Epstein.

« La route vers la justice a été beaucoup trop longue. Mais aujourd’hui, justice a été rendue. Je tiens à saluer la bravoure des filles – maintenant des femmes adultes – qui sont sorties de l’ombre et sont entrées dans la salle d’audience.

« Leur courage et leur volonté de faire face à leur agresseur ont rendu possible cette affaire et le résultat d’aujourd’hui.

« Je tiens également à remercier les procureurs de carrière du district sud de New York, qui ont embrassé la quête de justice des victimes et ont travaillé sans relâche, jour après jour, pour garantir que Maxwell soit tenue responsable de ses crimes.

« Ce bureau sera toujours aux côtés des victimes, suivra toujours les faits où qu’ils mènent et se battra toujours pour s’assurer que personne, aussi puissant et bien connecté soit-il, n’est au-dessus de la loi. »

Plus à venir…