Ghislaine Maxwell dit que la prison est « un enfer » – affirme que la nourriture contient des asticots | Monde | Nouvelles

Ghislaine Maxwell est actuellement détenue dans une prison de New York avant son procès pour trafic sexuel qui devrait commencer plus tard ce mois-ci. L’héritière a récemment parlé de son expérience au centre de détention métropolitain de Brooklyn et affirme qu’elle est souvent rejointe par un rat car les conditions sont si mauvaises.

Mme Maxwell a passé les 16 derniers mois derrière les barreaux, après avoir été arrêtée en juillet 2020.

Elle a récemment participé à une interview depuis sa cellule de prison de 10 pieds x 12 pieds, où elle a décrit son expérience, y compris comment un rat la rejoignait lorsqu’elle utilisait les toilettes.

Elle a déclaré: «J’avais l’habitude d’aller aux toilettes avec un drain d’égout à ciel ouvert et un rat amical venait régulièrement.

J’en ai parlé aux gardes, mais rien n’a été fait jusqu’à ce que le rat sorte et charge un garde qui a crié de terreur.

« Enfin, le drain d’égout a été couvert. »

Dans son entretien avec le Mail on Sunday, elle affirme que son expérience de l’isolement a été « inhumaine ».

La femme de 59 ans a également affirmé qu’elle avait été agressée et maltraitée par des gardiens de prison.

Mme Maxwell a également affirmé que la nourriture qui lui avait été fournie contenait des asticots à l’intérieur.

« Je suis faible, je suis fragile. Je n’ai pas d’endurance. Je suis fatigué. Je n’ai même pas de chaussures qui me vont bien.

« Ils me donnent de la nourriture pourrie.

« Une pomme contenait des asticots. Je n’ai pas été autorisé à faire de l’exercice.

Elle affirme également qu’elle a arrêté de se doucher à cause des « gardes effrayants » qui « se tiennent près et regardent ».

Mme Maxwell a également expliqué qu’elle craignait qu’il ne lui soit « impossible » d’obtenir un procès équitable en raison de la couverture médiatique « extrêmement négative » de son cas.

Elle a été accusée d’avoir recruté des jeunes filles pour que son ex-petit ami, le pédophile condamné Jeffrey Epstein, ait abusé pendant environ une décennie de 1994 à 2004.

Si elle est reconnue coupable à son procès, Ghislaine risque jusqu’à 80 ans de prison.

Mme Maxwell nie toutes les allégations et a plaidé non coupable.

La sélection du jury commence lundi et le procès de six semaines doit commencer le 29 novembre.

Express.co.uk a contacté le Federal Bureau of Prisons au sujet des allégations de Mme Maxwell.