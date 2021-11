Ghislaine Maxwell, 59 ans, a comparu lundi devant un tribunal de New York pour des crimes présumés qui, selon les procureurs, auraient eu lieu de 1994 à 2004. Elle est accusée d’avoir recruté et soigné quatre filles mineures pour le financier Jeffrey Epstein.

Le procès a commencé vers 8h30 heure locale (13h30 GMT) le lundi 29 novembre.

Un procureur américain a déclaré dans sa déclaration liminaire que Maxwell avait ciblé des jeunes filles pendant une décennie, à partir de 1994, pour abus sexuels commis par Epstein comme « moyen de soutenir son mode de vie ».

Il est décédé en prison en 2019 en attendant son procès pour abus sexuels. Sa mort a été considérée comme un suicide.

Maxwell est dans une prison de Brooklyn depuis son arrestation en août de l’année dernière, en attendant le procès de six semaines.

Ouvrant l’affaire, la procureure adjointe des États-Unis, Lara Pomerantz, a déclaré aux jurés que la plus jeune victime présumée de Maxwell et Epstein, qui avait 14 ans lorsqu’elle a été « recrutée », ne savait pas que « cet homme et cette femme étaient des prédateurs ».

Elle a déclaré : « Cette réunion a été le début de cet homme et cette femme ciblant [the victim] pour abus sexuel qui durerait des années. »

LIRE LA SUITE: La plus grande peur de la famille royale cette semaine – les secrets de Jeffrey Epstein

Désignant la prévenue, Mme Pomerantz a poursuivi : « Qui était cette femme ? C’était la prévenue, Ghislaine Maxwell.

« L’accusée a dirigé les filles dans une pièce où elle savait que (Epstein) les agresserait.

« Il y a eu des moments où elle était dans la pièce quand cela s’est produit, ce qui rend tout cela normal et décontracté.

« Elle s’est attaquée aux jeunes filles vulnérables, les a manipulées et les a servies pour qu’elles soient abusées sexuellement.

« L’accusé trafiquait des enfants à des fins sexuelles. C’est l’objet de ce procès. »

Mme Pomerantz a poursuivi: « Elle s’est attaquée aux jeunes filles vulnérables, les a manipulées et les a servies pour qu’elles soient agressées sexuellement. »

Les procureurs ont déclaré que Maxwell avait encouragé les filles à masser Epstein alors qu’elles étaient entièrement ou partiellement nues.

Ils ont ajouté que dans certains cas, Epstein ou Maxwell les paieraient en espèces ou offriraient de payer pour leur voyage ou leurs études, et qu’Epstein se masturbait ou touchait parfois les parties génitales des filles pendant les massages.

Mme Pomerantz a décrit comment Maxwell a contribué à entretenir une « culture du silence » pour permettre leurs « crimes odieux ».

Elle a poursuivi: « Pendant les 10 années où l’accusé et Epstein ont commis ces crimes, l’accusé était la maîtresse de maison.

« Elle a géré les différentes propriétés d’Epstein et elle a imposé des règles pour ne pas parler directement avec Epstein.

« Lorsqu’elle a pris en charge ces foyers, les règles pour le personnel étaient strictes. Les employés devaient ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire.

« Il y avait une culture du silence. C’était intentionnel. Le dessein de l’accusé.

« Parce que derrière des portes closes, l’accusé et Epstein commettaient des crimes odieux. »

Maxwell a comparu devant le tribunal pour la première fois en avril de cette année.

Elle a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation de trafic sexuel et d’autres crimes, dont deux chefs de parjure qui seront jugés à une date ultérieure.

Quatre accusateurs devraient témoigner en tant que témoins du gouvernement lors du procès.

Les avocats de Maxwell ont écrit dans des documents judiciaires: « Tout accusateur qui témoigne que Mme Maxwell a participé à des abus sexuels ou à un trafic sexuel ne dit pas la vérité. »

L’avocat de Maxwell, Bobbi Sternheim, a déclaré lors du procès de lundi : « Les charges retenues contre Ghislaine Maxwell concernent des choses que Jeffrey Epstein a faites, mais elle n’est pas Jeffrey Epstein.

« Elle n’est pas comme Jeffrey Epstein et elle n’est pas comme les hommes blancs puissants et les géants des médias qui maltraitent les femmes.

« Epstein n’est pas jugé, mais son nom et sa conduite seront mentionnés tout au long de ce procès. »