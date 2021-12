Ghislaine Maxwell fête ses 60 ans derrière les barreaux alors que le verdict se profile

Ghislaine Maxwell a fêté ses 60 ans derrière les barreaux samedi alors qu’elle attendait l’issue de son procès pour trafic sexuel.

Le mondain britannique devrait retourner lundi dans un palais de justice de Manhattan pour attendre le mot d’un jury qui entame sa troisième journée complète de pourparlers après avoir entendu plus de deux douzaines de témoins et visionné des dizaines d’expositions en trois semaines.

Les messages envoyés à son avocat et à un site Web où sont régulièrement publiés des éléments exprimant leur soutien à Maxwell n’ont pas été renvoyés samedi.

PROCÈS DE GHISLAINE MAXWELL : LES JURES CHERCHENT LE TÉMOIGNAGE DES ACCUSATEURS AU DÉBUT DES DÉLIBÉRATIONS

Les procureurs ont déclaré lundi dernier dans leurs plaidoiries que la preuve cruciale était le témoignage de quatre femmes qui disent avoir été agressées sexuellement à l’adolescence par le financier Jeffrey Epstein avec l’aide de Maxwell lorsqu’elle était sa petite amie, et plus tard lorsqu’elle s’est transformée en sa proche confidente et une employée suffisamment appréciée pour lui donner plus de 20 millions de dollars.

Ghislaine Maxwell, à gauche, s’entretient avec son avocat de la défense Jeffrey Pagliuca après la lecture de la deuxième note du jury lors du procès de Maxwell pour trafic sexuel, le mardi 21 décembre 2021, à New York. (Elizabeth Williams via AP) (Elizabeth Williams via AP)

Les procureurs l’ont appelée la « dame de la maison » de 1994 à 2004, affirmant qu’elle avait recruté et formé des adolescents aussi jeunes que 14 ans pour répondre au besoin apparemment insatiable d’Epstein d’être touché par des filles vulnérables issues de milieux appauvris et désespérés ou qui comptaient sur ses affirmations. de richesse et de relations pour aider leurs quêtes de succès et de renommée dans les arts de la scène.

Les avocats de la défense, cependant, disent qu’elle était un bouc émissaire du gouvernement américain après qu’Epstein s’est suicidé dans la cellule de la prison fédérale de Manhattan où il attendait son propre procès pour trafic sexuel en août 2019. Ils ont déclaré que les souvenirs de ses accusateurs avaient été corrompus par le passage du temps et l’influence des avocats les orientant vers des versements de plusieurs millions de dollars à partir d’un fonds mis en place pour indemniser les victimes d’Epstein.

PROCÈS DE GHISLAINE MAXWELL : ELLE EST UNE « DANGEREUSE » ET « PRÉDATEUR SOPHISTIQUÉE », DÉCLARENT LES PROCUREURS

Le jury a déjà demandé d’examiner le témoignage des quatre femmes, ainsi que celui de l’ancienne gouvernante d’Epstein Juan Patricio Alessi, mais ils ont donné peu d’indices sur leurs progrès globaux sur six chefs d’accusation, dont un chef de trafic sexuel passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de prison.

Alessi a déclaré que lorsqu’il travaillait dans la vaste maison d’Epstein en Floride de 1990 à 2002, il avait vu « beaucoup, beaucoup, beaucoup » de femmes visiteuses, semblant avoir la fin de la vingtaine, se prélassant souvent seins nus au bord de la piscine. Il a également déclaré que deux accusateurs, des adolescents mineurs à l’époque, étaient des visiteurs réguliers du manoir Epstein.

Audrey Strauss, avocate américaine par intérim pour le district sud de New York, pointe du doigt une photo de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell lors d’une conférence de presse à New York, le 2 juillet 2020. (AP Photo/John Minchillo, File)

Chaque jour de délibérations sans verdict semble dynamiser l’équipe de défense, qui est consciente que les verdicts rapides vont presque toujours en faveur du gouvernement et que des délibérations qui s’étirent peuvent parfois indiquer des dissensions ou des confusions parmi les jurés.

Mercredi, deux avocats de la défense se sont mutuellement félicités.

Les délibérations se déroulent alors qu’une vague d’infections à coronavirus alimentée par la variante omicron balaie l’État de New York, particulièrement grave là où vivent les jurés. L’inquiétude suscitée par la propagation était évidente lorsque la juge de district américaine Alison J. Nathan a demandé aux jurés de délibérer jeudi. Ils ont refusé.

Dans ce croquis de la salle d’audience, Ghislaine Maxwell, à gauche, est assise à la table de la défense avec l’avocat de la défense Jeffrey Pagliuca tout en écoutant le témoignage dans son procès pour abus sexuels, le jeudi 16 décembre 2021, à New York. (Elizabeth Williams via AP)

Lorsqu’elle les a renvoyés mercredi pour le long week-end de vacances, elle leur a dit qu’il y aurait lundi de nouveaux protocoles de palais de justice pour lutter contre le coronavirus, y compris l’exigence de porter les masques les plus protecteurs. Et elle a proposé de leur donner les masques pour se protéger et protéger les autres pendant le week-end.

« S’il vous plaît, restez en sécurité pendant le long week-end. De toute évidence, nous avons la variante, et j’ai besoin de vous tous ici et en bonne santé lundi », a déclaré Nathan. « Alors s’il te plaît, prends bien soin de toi et prends des précautions. »