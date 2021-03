Ghislaine Maxwell mise en examen pour des accusations supplémentaires de trafic sexuel de mineurs ⋆ .

Quelque chose qui vit sans loyer dans ma tête: peu de temps après que Ghislaine Maxwell a été arrêtée dans le New Hampshire en juillet dernier, elle a été transférée dans un centre de détention à Brooklyn, et l’une des premières personnes à lui rendre visite a été… le procureur général de Donald Trump, William Barr. Nous n’avons jamais eu de réponse sur les raisons pour lesquelles Barr est allé la voir, et les gens l’ont à peine mentionné. Trump a tenu à souhaiter «bien» à Maxwell et à faire valoir que les procureurs devraient «prouver» leur cas. Honnêtement, beaucoup d’entre nous craignaient que Trump pardonne à Maxwell. Il ne l’a pas fait. Et maintenant, Maxwell fait face à de nouveaux actes d’accusation fédéraux en lien avec son toilettage et ses mauvais traitements envers un mineur.

Ghislaine Maxwell, l’associé de longue date de Jeffrey Epstein, a été accusé lundi pour la première fois de trafic sexuel d’un mineur, alors que les procureurs fédéraux l’accusaient d’avoir préparé une fille de 14 ans pour qu’elle se livre à des actes sexuels avec M. Epstein et plus tard. la payer. Un nouvel acte d’accusation fédéral déposé à Manhattan a déclaré qu’à plusieurs reprises entre 2001 et 2004, la jeune fille avait fourni des massages nus à M. Epstein dans son domaine de Palm Beach, en Floride, au cours desquels il s’était livré à des actes sexuels avec elle. Les nouvelles accusations contre Mme Maxwell vont plus loin que celles contenues dans un acte d’accusation antérieur qui l’accusait d’avoir aidé M. Epstein à recruter, à préparer et finalement à abuser sexuellement des filles, mais n’incluaient pas les allégations de trafic sexuel. Le nouvel acte d’accusation dit qu’après que la fille a fourni les massages à M. Epstein, Mme Maxwell ou d’autres personnes qui travaillaient pour lui ont payé à la fille des centaines de dollars en espèces. Un avocat de Mme Maxwell n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les nouvelles accusations. L’acte d’accusation intervient près de neuf mois après que Mme Maxwell, 59 ans, autrefois présente sur la scène sociale de New York, ait été arrêtée dans le New Hampshire pour avoir attiré des filles mineures – une aussi jeune que 14 ans – dans l’orbite de M. Epstein, et contribué à son abus d’eux. L’acte d’accusation publié lundi cite une autre fille de 14 ans qui n’est identifiée que comme victime mineure-4. Le nouvel acte d’accusation indique également que M. Epstein et Mme Maxwell ont chacun encouragé la jeune fille à recruter d’autres jeunes femmes pour offrir des massages sexualisés à M. Epstein. En réponse, selon l’acte d’accusation, la jeune fille a amené plusieurs femmes et filles pour offrir des massages érotiques à M. Epstein, et elle et les personnes qu’elle a recrutées ont été payées des centaines de dollars en espèces. Les procureurs, en élargissant leur dossier contre Mme Maxwell, ont non seulement ajouté deux nouveaux chefs d’accusation – trafic sexuel d’un mineur et complot de trafic sexuel – mais ils ont également élargi la période de temps des allégations qu’ils ont faites.

Il y a plus de détails sur l’élargissement de la période sur laquelle les procureurs enquêtent actuellement. Fondamentalement, il semble qu’ils ne soient pas du tout préoccupés par les délais de prescription, et je n’essaierai pas non plus de consulter les lois fédérales et étatiques – je suppose que l’un des arguments que les procureurs pourraient faire valoir est que les crimes sont en cours parce que Ghislaine se cachait, ou… je ne sais pas, honnêtement. Ils le découvriront. C’est aussi intéressant à cause du duc d’York, le violeur agresseur qui a toujours son titre ducal, son titre HRH, son immense manoir (Royal Lodge), ses patronages militaires et sa protection royale. Andrew a toujours soutenu qu’il ne connaissait Epstein que par son amitié avec Ghislaine. Toute la défense d’Andrew est construite autour de « J’étais juste de bons amis avec Ghislaine, je connaissais à peine Epstein. » Ghislaine était la responsable de l’opération de traite des êtres humains d’Epstein, et elle a également abusé des femmes et des enfants. Tic-tac, Andy.

