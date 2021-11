Ghislaine Maxwell parle des gardes effrayants et des rats d’égout en prison | Monde | Nouvelles

À la veille de son procès à New York lundi, l’ancienne mondaine britannique, 59 ans, a déclaré que les conditions dans le centre de détention métropolitain de Brooklyn étaient si mauvaises qu’un rat s’asseyait à côté d’un égout à ciel ouvert alors qu’elle allait aux toilettes dans sa cellule.

Dans une interview avec un journal britannique publiée aujourd’hui, l’ancien ami du prince Andrew a déclaré : « J’avais l’habitude d’aller aux toilettes avec un drain d’égout à ciel ouvert et un rat amical me rendait régulièrement visite.

« J’en ai parlé aux gardes, mais rien n’a été fait jusqu’à ce que le rat surgisse et charge un garde qui a crié de terreur. Enfin, le drain d’égout a été recouvert.

Maxwell, qui affirme que les conditions de détention « barbares » en détention provisoire ont causé la chute de ses cheveux ainsi qu’une perte de poids, une déficience visuelle et une incapacité à se concentrer, fait face à six chefs d’accusation, dont le trafic sexuel d’enfants, la séduction de mineurs et le parjure.

Si elle est reconnue coupable, elle pourrait encourir jusqu’à 80 ans derrière les barreaux.

Les procureurs fédéraux affirment qu’entre 1994 et 2004, elle « a aidé, facilité et contribué à » son défunt patron – et ami du prince Andrew – Jeffrey Epstein, maltraitant des enfants aussi jeunes que 14 ans. Elle a nié toutes les accusations.

Maxwell a également réussi à réunir une équipe remarquable d’avocats pour lutter contre son cas, dont le « super avocat » Bobbi Sternheim, qui a défendu des terroristes dont Minh Quang Pham, qui a été emprisonné pour avoir comploté de faire exploser l’aéroport d’Heathrow en 2016.

La fille du défunt magnat de la presse Robert Maxwell, qui a pillé une fortune du fonds de pension de son entreprise, a révélé dans des documents judiciaires qu’elle avait mis de côté l’énorme somme de 7 millions de dollars – environ 5,2 millions de livres sterling – pour couvrir les frais juridiques.

Au cours d’une demande de libération sous caution qui a échoué, elle a également révélé qu’elle et l’entrepreneur en technologie Scott Borgerson – son mari depuis cinq ans – avaient une valeur combinée de 22,5 millions de dollars, soit environ 16,7 millions de livres sterling.

La sélection du jury dans l’affaire commence demain (lundi) au palais de justice de Manhattan avec des avocats des deux parties interrogeant 60 jurés potentiels qui ont été réduits sur un pool initial de 600.

Les déclarations liminaires du procès, qui devrait durer six semaines, sont prévues pour le 29 novembre.