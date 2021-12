Ghislaine Maxwell : Piers Morgan estime que les hommes puissants pourraient « transpirer »

Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de trafic sexuel de jeunes filles (Photo: ./AP)

Piers Morgan a déclaré que de nombreux hommes riches et puissants pourraient « transpirer » ce soir après l’annonce que Ghislaine Maxwell a été condamnée pour avoir agressé des filles pour le financier en disgrâce Jeffrey Epstein.

Maxwell, qui a été qualifiée de « dangereuse » par l’accusation au cours de son procès de trois semaines, a aidé à attirer des adolescents vulnérables vers les diverses propriétés d’Epstein pour qu’il abuse sexuellement entre 1994 et 2004.

En tweetant après le procès, Piers a demandé si l’accusé énumérerait les noms d’autres attaquants de premier plan qui étaient également impliqués.

« L’ignoble trafiquante du sexe Ghislaine Maxwell va-t-elle maintenant chanter comme un canari pour éviter de passer le reste de sa vie en prison? » il a écrit.

« Si elle le fait, il pourrait y avoir beaucoup de personnes riches, puissantes et célèbres qui transpirent ce soir… et ne transpiraient pas. »

La référence de Piers à la transpiration intervient après que le prince Andrew a affirmé dans son interview avec Newsnight en 2019 qu’il était » incapable de transpirer » lorsqu’on lui a demandé une description de lui dansant dans une boîte de nuit avant une prétendue rencontre avec son accusateur.

Le duc d’York faisait face à un procès à New York qui prétendait avoir agressé sexuellement Virgina Guiffre alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans et victime d’un réseau de trafic.

Il a nié toutes les allégations et la police du Met a confirmé en octobre qu’elle avait abandonné l’enquête sur lui.

Le procès de Maxwell à New York a appris comment elle avait convoqué une fille de 14 ans à une orgie et avait peloté une autre victime.

Le prince Andrew a déclaré qu’il était » incapable de transpirer » dans une interview à Newsnight (Photo: PA)

L’accusé a également demandé à l’un de ses accusateurs de se déshabiller pour un massage et l’a laissée «gelée» après s’être frottée les seins.

Le tribunal a également entendu Maxwell imposer une «culture du silence… par conception» dans les propriétés d’Epstein, où le personnel a été invité à «ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire».

Maxwell attend toujours d’être condamné (Photo: .)

L’acte d’accusation complet contre Maxwell énumérait six chefs d’accusation, dont complot pour inciter des mineurs à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux, incitation d’un mineur à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux et complot pour transporter des mineurs avec l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles.

Maxwell a également été accusée d’avoir transporté une mineure dans l’intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle, de complot de trafic sexuel, de trafic sexuel d’un mineur et de mensonge sous serment en cachant sa participation aux infractions d’Epstein lors d’une affaire civile distincte.

Mercredi, elle a été reconnue coupable de cinq des six chefs d’accusation.

Maxwell a été reconnu non coupable d’avoir incité un mineur à se livrer à des actes sexuels illégaux – ce qui alléguait que l’accusé avait contraint l’un des accusateurs, qui a témoigné sous le pseudonyme de « Jane », à voyager de la Floride à Manhattan afin qu’Epstein puisse avoir des relations sexuelles avec elle.

