Ghislaine Maxwell reconnue coupable dans un procès pour trafic sexuel

Le verdict est tombé pour Ghislaine Maxwell.

Le mercredi 29 décembre, un jury a rendu un verdict de culpabilité sur cinq chefs d’accusation : complot pour inciter des mineurs à voyager pour se livrer à des actes sexuels illégaux, complot pour transporter des mineurs dans l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles, transport d’un mineur dans l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles, ainsi que deux chefs de parjure.

Le jury a acquitté Maxwell d’un chef d’accusation, incitation d’un mineur à voyager et à se livrer à des actes sexuels illégaux.

Dans une déclaration publiée peu de temps après l’annonce du verdict, l’avocat Damian Williams a applaudi l’accusation, les enquêteurs et les survivants. « Un jury unanime a déclaré Ghislaine Maxwell coupable de l’un des pires crimes imaginables – avoir facilité et participé à des abus sexuels sur des enfants », a-t-il déclaré en partie. « Les crimes qu’elle a commis avec son partenaire de longue date et co-conspirateur, Jeffrey Epstein. Le chemin de la justice a été beaucoup trop long. Mais, aujourd’hui, justice a été rendue. Je tiens à saluer la bravoure des filles – des femmes maintenant adultes – qui sont sorties de l’ombre et sont entrées dans la salle d’audience. Leur courage et leur volonté de faire face à leur agresseur ont rendu cette affaire, et le résultat d’aujourd’hui, possible «