Ghislaine Maxwell reconnue coupable de 5 des 6 chefs d’accusation dans le procès d’Epstein pour trafic sexuel

Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de tous les chefs d’accusation sauf un dans son procès pour trafic sexuel.

Maxwell a fait face à 6 chefs d’accusation … accusés d’avoir sollicité et soigné des mineurs pour abus et crimes sexuels aux mains de Jeffrey Epstein, qui datent de 1994 jusqu’en 2004. Elle a été reconnue coupable de 5 chefs d’accusation, dont le trafic sexuel d’un mineur. Le jury a délibéré pendant 6 jours.

Au cours du procès, 4 femmes ont témoigné qu’elles avaient été agressées sexuellement par Jeffrey Epstein alors qu’elles avaient toutes moins de 18 ans… et ont déclaré que Maxwell avait aidé Epstein et parfois même participé à l’abus.

Maxwell a plaidé non coupable de toutes les accusations. Ses avocats ont insisté sur le fait qu’elle avait été le bouc émissaire d’Epstein … qui s’est suicidé en détention en 2019 en attendant son procès.

Elle pourrait faire face à des décennies derrière les barreaux.

Procureur des États-Unis pour le district sud de New York Damien Williams a publié une déclaration sur le verdict disant: « Un jury unanime a déclaré Ghislaine Maxwell coupable de l’un des pires crimes imaginables – faciliter et participer à l’abus sexuel d’enfants. Crimes qu’elle a commis avec son partenaire de longue date et co-conspirateur, Jeffrey Epstein. La route vers la justice a été beaucoup trop longue. Mais aujourd’hui, justice a été rendue. Je tiens à saluer la bravoure des filles – maintenant des femmes adultes – qui sont sorties de l’ombre et sont entrées dans la salle d’audience. «