Ghislaine Maxwell s’exprime derrière les barreaux sur les conditions, le traitement par les gardiens

Ghislaine Maxwell veut que le monde sache que la prison ne la traite pas gentiment. Dans son premier message public envoyé derrière les barreaux, Maxwell écrit que son séjour au centre de détention métropolitain de Brooklyn a été en proie à des rats d’égout et à des « gardes effrayants ». Elle dit que les conditions sont si mauvaises que les rats lui rendraient visite alors qu’elle utilisait les toilettes de sa cellule.

« J’avais l’habitude d’aller aux toilettes avec un drain d’égout à ciel ouvert, et un rat amical me rendait régulièrement visite », a-t-elle déclaré, selon Radar Online. « Je l’ai dit aux gardes, mais rien n’a été fait jusqu’à ce que le rat surgisse et charge un garde qui a crié de terreur. Finalement, le drain d’égout a été couvert. »

Maxwell purge une peine pour son implication dans le scandale Jeffrey Epstein. Elle est accusée d’avoir partiellement organisé le réseau sexuel d’Epstein en sécurisant des jeunes filles pour son ex-petit ami et plusieurs de ses amis riches et puissants.

Elle s’est ensuite plainte de la surveillance accrue dont elle faisait l’objet, ajoutant qu’elle avait réduit ses douches en raison des gardes qui la surveillaient. « J’avais l’habitude de prendre une douche tous les jours, mais j’ai arrêté à cause des gardes effrayants qui se tiennent tout près de moi et me fixent tout le temps », a déclaré l’héritière britannique.

Ce n’est pas la première fois qu’elle parle de son traitement en prison. Son avocate Bobbi Sternheim s’était déjà présentée devant un juge pour qualifier son traitement d’isolement constant d' »inhumain ». « Elle a été réveillée à 3h45 du matin et amenée ici après 17h » avant d’ajouter : « Il faisait froid. On lui donne à manger sans ustensiles. Elle est enchaînée. »

Maxwell a plaidé non coupable dans son cas et a demandé à un juge d’être libéré sous caution à plusieurs reprises, mais cela lui a été refusé. L’une de ses accusatrices, Virginia Roberts, a déclaré que Maxwell était impliquée dans sa mise en relation avec le prince Andrew alors qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge du consentement. « Elle est vicieuse, pure mal. Epstein était un pédophile malade, mais Ghislaine était le cerveau », a-t-elle expliqué.