Ghislaine Maxwell veut empêcher les fédéraux de dire « victimes »

Trafiquant sexuel accusé Ghislaine Maxwell veut empêcher les procureurs de mentionner certains des mots les plus associés à son cas devant un jury, notamment « victimes », « victimes mineures » ou des allégations de « viol » par Jeffrey Epstein.

La demande est devenue publique dans un dossier tard lundi soir, prévisualisant plus d’une douzaine de requêtes que l’équipe juridique de Maxwell envisage de déposer pour tenter d’exclure ou de supprimer des preuves et des témoignages.

Avant un procès pénal américain, les avocats déposent généralement des requêtes in limine pour empêcher l’une des parties d’obtenir un témoignage ou de présenter des preuves jugées incendiaires, préjudiciables ou non pertinentes. L’avocat de Maxwell Jeffrey S. Pagliuca prévisualisé 13 de ces motions dans un avis de trois pages, montrant les grandes lignes de leurs demandes.

Les détails des demandes de l’équipe de la défense ou leur raisonnement juridique n’ont pas été rendus publics à l’heure de la presse, mais les titres des motions sont révélateurs.

« Motion pour empêcher tout témoignage sur tout ‘viol’ présumé par Jeffrey Epstein », lit-on au 11e sur la liste.

« Motion pour empêcher la référence aux accusateurs en tant que « victimes » ou « victimes mineures » », le 12e est nommé.

L’expression « victime mineure » apparaît pas moins de 20 fois dans l’acte d’accusation de remplacement de 24 pages de Maxwell, qui se concentre sur quatre de ces victimes présumées. Ces quatre-là constituent à peine l’univers suspect des accusateurs d’Epstein. La succession du défunt pédophile a récemment versé près de 125 millions de dollars à environ 150 personnes à partir d’un fonds conçu pour indemniser les victimes.

Le procès devant commencer le 29 novembre, les avocats de Maxwell veulent empêcher les procureurs de prononcer la phrase devant un jury. Ils ont également proposé un processus secret de sélection des jurés potentiels par le biais d’interrogatoires par l’avocat de la défense hors de la vue et de l’écoute de la presse et du public. Dans le passé, ils ont affirmé que de telles mesures étaient justifiées par l’intense couverture médiatique que le cas de leur client avait suscitée.

« Un tsunami de reportages sous toutes les formes imaginables – journaux, magazines, livres, télévision, radio, services de streaming vidéo, podcasts, plateformes de médias sociaux – a diffusé cette affaire au niveau local, national et mondial », a déclaré l’autre avocat de Maxwell. Bobbi Sternheim a écrit dans une note du 12 octobre. « Sans aucun doute et sans aucune preuve crédible, Mme Maxwell a été jugée, reconnue coupable et condamnée par le tribunal de l’opinion publique. »

Parmi ses nombreuses requêtes pour exclure des preuves, Maxwell veut interdire l’admission de preuves liées au troisième des quatre accusateurs. Elle a également demandé d’exclure les « preuves de fuite présumée », une pièce du gouvernement qu’elle prétendait être un « document par ouï-dire non authentifié provenant de sources suspectes », et les objets saisis lors d’une perquisition au 358 El Brillo Way le 20 octobre 2005.

Il s’agit de l’adresse du domicile d’Epstein à Palm Beach, en Floride, qui a été perquisitionné avant son accord de plaidoyer controversé des années plus tard, qui comprenait une disposition protégeant prétendument ses prétendus co-conspirateurs.

Juge de district américain Alison Nathan, qui préside le procès de Maxwell, a précédemment décidé que l’accord de plaidoyer d’Epstein en 2008 ne protège pas Maxwell des poursuites.

La défense de Maxwell a également demandé au juge d’exclure la preuve que Maxwell aurait fait de fausses déclarations sous serment dans son litige avec Virginie Giuffre, l’un de ses accusateurs les plus virulents. Le procès de Giuffre, qui déclarait que Maxwell avait fait d’elle « l’esclave sexuelle » d’Epstein, a été réglé de manière confidentielle avant qu’une bataille à ciel ouvert ne descelle une grande partie du rôle du tribunal.

Les procureurs affirment que Maxwell s’est parjurée lors de deux dépositions sous serment dans cette affaire, et ces allégations seront entendues séparément du trafic sexuel et des autres allégations devant un jury en novembre.

Lisez l’avis de Maxwell ci-dessous :

