Ghislaine Maxwell «  vit dans son propre désordre en prison et ne tire pas la chasse d’eau  » ⋆ .

Ghislaine Maxwell est emprisonnée depuis son arrestation en juillet 2020 (Photo: . / .)

La maîtresse accusée de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a une cellule de prison « très sale et malodorante » parce qu’elle ne tire pas la chasse d’eau après l’avoir utilisée, a-t-on affirmé.

Les procureurs fédéraux ont fait ces remarques contre Maxwell, 59 ans, dans une lettre déposée hier devant un tribunal de Manhattan, qui suggérait qu’elle ne tirait souvent pas la chasse d’eau et avait laissé sa cellule de prison devenir sale.

La lettre était en réponse à une réclamation faite par les avocats de Maxwell en février, selon laquelle elle avait été maltraitée par un gardien de prison lors d’une perquisition et qu’elle avait été forcée de nettoyer en guise de punition au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où elle est détenue.

Mais les procureurs ont déclaré qu’en réalité, les gardes avaient obligé Maxwell à nettoyer sa cellule parce qu’elle l’avait laissée devenir sale et avait laissé une puanteur grandir parce qu’elle ne tirait souvent pas la chasse d’eau après l’avoir utilisée, selon le document.

Ghislaine Maxwell est apparue via un lien vidéo lors de son audience de mise en accusation où elle s’est vu refuser une caution pour son rôle en aidant Jeffrey Epstein à recruter et éventuellement à maltraiter des filles mineures, à la Cour fédérale de Manhattan, le 14 juillet 2020 (Photo: .)



Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell photographiés ensemble le 15 mars 2005 à New York (Photo: .)

«Le personnel du MDC a ordonné à la défenderesse de nettoyer sa cellule car elle était devenue très sale. Entre autres choses, le personnel du MDC a noté que la défenderesse ne tirait souvent pas la chasse d’eau après l’avoir utilisée, ce qui faisait sentir la cellule », ont écrit les procureurs, rapporte le New York Post.

Maxwell est détenu derrière les barreaux après avoir été accusé d’avoir procuré des filles mineures au financier en disgrâce, Epstein, qui s’est suicidé à l’âge de 66 ans en 2019, pour en abuser et mentir sous serment. Elle a également été récemment frappée d’accusations supplémentaires, alléguant avoir trafiqué une fille de 14 ans à des fins sexuelles.

Maxwell est emprisonnée depuis son arrestation en juillet 2020, et dans la lettre de mardi, les procureurs allèguent également que toutes les fouilles du prisonnier ont été enregistrées et que les responsables de la prison ne pensent pas qu’elle a été maltraitée lors de l’une des fouilles, comme ses avocats l’ont affirmé.

La lettre ajoutait: « Après avoir examiné les images de la caméra, le MDC a conclu que la fouille avait été menée de manière appropriée et que la plainte du défendeur concernant cet incident était sans fondement. »

Les avocats de Maxwell avaient également fait valoir que leur cliente perdait du poids et ses cheveux en raison des mauvaises conditions dans la prison.

Mais les procureurs ont répondu qu’elle n’avait pas perdu beaucoup de poids derrière les barreaux.

La lettre indiquait également que Maxwell avait été vacciné contre Covid derrière les barreaux.

« L’accusé a reçu le vaccin Covid-19 et est maintenant complètement vacciné », ont écrit les procureurs.

