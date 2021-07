Ghop, le supermarché intelligent sans employés créé en Espagne, ouvre son premier magasin à Madrid | Vie

Ghop est un supermarché intelligent sans employés développé dans notre pays. Demain, il ouvrira son premier magasin.

Amazon d’abord, et la pandémie plus tard, ils ont changé notre façon d’acheter, et ces nouvelles coutumes se répandent dans les magasins physiques.

On continue d’aller dans les magasins, mais à chaque fois on se fatigue plus le processus fastidieux de faire la queue à la caisse et d’attendre d’être facturé.

Amazon a éliminé ce problème il y a quelques années avec Amazon GO, mais uniquement aux États-Unis. Désormais, une start-up espagnole devance le géant américain avec Ghop, magasins intelligents sans employés qui ouvrent leurs portes à Madrid le 15 juillet.

Les Ghop sont des magasins d’articles de toutes sortes, inspirés des conteneurs maritimes, puisqu’ils n’occupent que 15 mètres carrés.

Ils n’ont pas d’employés, ils sont donc ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.. Le client ouvre la porte à l’aide de son mobile, après s’être préalablement inscrit dans l’application Ghop, et prend tous les articles qu’il souhaite.

Un système de caméra de reconnaissance détecte les objets que vous achetez. Lorsque vous avez terminé, vous payez avec votre mobile et vous partez.

Et que se passe-t-il si vous ne payez pas ? Eh bien… la porte du magasin ne s’ouvrira pas tant que vous ne le ferez pas.

Il est possible que votre batterie s’épuise ou que votre mobile tombe en panne à ce moment-là. Ou peut-être que le système vous a facturé un produit supplémentaire, ou un mauvais produit. Ou vous avez un doute. Pour tous ces cas, en fait s’il y a un employé qui travaille à distance, ce qui résoudra tout problème.

Cet employé desservira environ 10 magasins, l’intervention humaine est donc minime.

L’idée de ses créateurs, Víctor del Haro et Lino Monteaguado, co-fondateur et PDG de l’entreprise, est que Les magasins Ghop apparaissent spontanément dans n’importe quel coin: une station-service, une place, ou même à l’intérieur d’un centre commercial.

Comme l’explique le PDG de Ghop dans une interview avec notre collègue Lucas García dans Business Insider, “Au final, avec ce lancement, nous avons eu un grand impact, il y a beaucoup de gens derrière cela, il y a des gens qui attendent de voir comment cela se passera. aller. travailler. Nous pensons qu’il a un grand avenir. “

Ghop ouvre son premier magasin à Madrid demain, le 15 juillet, ou du moins c’était leur intention il y a quelques semaines, bien que leur emplacement n’ait pas encore été fourni sur leur site Web.

Un nouveau type de commerce que nous verrons bientôt se répandre dans les villes, bien que là où ils puissent avoir le plus de succès, ce soit dans les zones rurales.