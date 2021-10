Ghoshak : Aider les petites entreprises à passer au numérique

La startup facture les utilisateurs par fonctionnalité de manière récurrente.

Par Srinath Srinivasan

La demande d’automatisation et de numérisation des petites entreprises augmente de jour en jour. D’autant plus pour un pays comme l’Inde où les acteurs du numérique se font concurrence pour capter une grande partie du marché largement mal desservi. Avec de grands acteurs numériques faisant de gros investissements et se lançant dans des initiatives pour amener des milliers de petites entreprises dans le giron numérique, Ghoshak, basé à Chennai, vise à se concentrer sur les petites entreprises et les particuliers qui souhaitent une présence en ligne mais ne peuvent pas se permettre un site Web ou une application à part entière. fabricant pour le même.

« Notre plate-forme permet aux utilisateurs de créer un site Web de commerce électronique adapté à leur entreprise pour aussi peu que Rs 3000 », a déclaré Rajesh Kumar Subramanium, co-fondateur et PDG de Ghoshak. « Dès le début, les sites Web auront la facturation, l’inventaire, l’analyse et toutes les autres fonctionnalités d’une application commerciale selon les souhaits de l’utilisateur. »

Avec une fonctionnalité sans code, la plate-forme propose un ensemble de thèmes sur lesquels créer des sites Web. « Au départ, cela peut sembler facile. Mais pour une petite entreprise ou un utilisateur individuel, la fonction sans code permet de créer des sites Web complexes. Les utilisateurs peuvent créer des sites Web où ils peuvent permettre une personnalisation complète de leur produit à leurs clients et livrer des produits finaux sur mesure », dit-il.

De plus, il dit que la plate-forme peut offrir une expérience personnalisée pour chaque client final d’un utilisateur. « Les clients d’un utilisateur peuvent partager un numéro de téléphone ou un identifiant de messagerie, puis notre plate-forme leur apporte une expérience personnalisée sans violer leur vie privée. Il s’agit aujourd’hui d’une fonctionnalité premium pour laquelle de nombreuses petites entreprises ou utilisateurs individuels hésiteraient à dépenser, mais qui est disponible sur notre plate-forme sans frais supplémentaires », explique Subramanium. En conséquence, cela a conduit la plate-forme à permettre aux utilisateurs d’exécuter des programmes de fidélité pour leurs clients et d’obtenir des informations sur le programme à l’aide d’analyses. Cela s’ajoute aux analyses commerciales dont les utilisateurs auraient besoin pour gérer leurs performances commerciales.

La startup facture les utilisateurs par fonctionnalité de manière récurrente. Alors que les petites entreprises et les particuliers n’ont pas de gros volumes de clients finaux à facturer par utilisateur utilisant leur site Web, le véritable défi selon Subramanium n’est pas le modèle commercial lui-même mais la taille du marché. Étant trop grand, le marché des petites entreprises est largement inorganisé, mal desservi et manque de taux d’adoption numérique plus élevés.

« Le changement culturel prendra plus de temps à s’installer. Aujourd’hui, les magasins et les particuliers utilisent UPI, ce qui est un grand changement en soi. Il faudra du temps pour voir les noms de leurs propres sites Web sur leurs factures et nous ne faisons que commencer », dit-il. Bien qu’il s’agisse d’un défi, cela présente une grande opportunité commerciale et l’espace n’est pas encore saturé. Autofinancée avec Rs 2,5 crore, la startup compte plus de 15 000 utilisateurs à travers l’Inde. « Nous visons à atteindre le seuil de rentabilité au cours des 18 prochains mois », déclare Subramanium.

