Ghosn reçoit une facture de 6 millions de dollars alors que l’affaire Nissan-Mitsubishi se retourne

L’ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, assiste à une conférence de presse au Syndicat de la presse libanaise à Beyrouth, Liban

L’ancien dirigeant automobile fugitif Carlos Ghosn a subi un revers jeudi lorsqu’un tribunal néerlandais lui a ordonné de rembourser 5 millions d’euros (6,1 millions de dollars) de salaire à Nissan (7201.T) et Mitsubishi (7211.T) dans une affaire qu’il avait intentée.

L’affaire, l’une d’une série de batailles juridiques impliquant l’une des personnalités les plus connues de l’industrie automobile, est centrée sur la joint-venture enregistrée aux Pays-Bas Nissan-Mitsubishi BV (NMBV), où Ghosn a été évincé de ses fonctions de président en 2019.

Ghosn a affirmé que les entreprises japonaises avaient violé la législation du travail néerlandaise en le licenciant et avaient exigé une indemnisation de 15 millions d’euros pour les salaires manqués et les indemnités de départ.

Mais le tribunal de district d’Amsterdam s’est rangé du côté des constructeurs automobiles, déclarant que Ghosn n’avait pas de contrat de travail valide avec la coentreprise, car il ne disposait pas du consentement requis des conseils d’administration de Nissan et de Mitsubishi.

Ghosn a donc été condamné à rembourser les 5 millions d’euros de paiements nets qu’il a reçus de la joint-venture basée à Amsterdam entre avril et novembre 2018.

Un porte-parole de Ghosn a déclaré que l’ancien président de l’alliance Nissan-Mitsubishi-Renault ferait appel du verdict afin que les dépositions de témoins qui soutiendraient son cas puissent être entendues.

Nissan et Mitsubishi ont déclaré qu’ils étaient heureux que leurs allégations aient été soutenues par le tribunal.

“Nous sommes heureux que le tribunal ait rejeté les demandes non fondées de Carlos Ghosn contre NMBV et ordonné à M. Ghosn de rembourser les sommes importantes qu’il s’est approprié illégalement”, a déclaré Nissan dans un communiqué.

Le tribunal a estimé que Ghosn avait mal déterminé son propre salaire et sa prime de signature chez NMBV, et que le membre du conseil d’administration qui avait signé son contrat de travail dans la coentreprise au nom des constructeurs automobiles n’avait pas le pouvoir de le faire.

Ghosn, qui a nié à plusieurs reprises des actes répréhensibles, était président de Nissan et de Mitsubishi et PDG de Renault (RENA.PA) lorsqu’il a été arrêté au Japon en 2018 pour sous-déclaration de son salaire et utilisation des fonds de l’entreprise à des fins personnelles.

Il s’est enfui au Liban en décembre 2019, caché dans un bagage à main dans un jet privé qui a décollé de l’aéroport de Kansai, et est resté dans ce pays depuis.