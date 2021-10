IRON MAIDEN‘s L’héritage de la bête Le jeu mobile gratuit a annoncé sa troisième collaboration dans le jeu, cette fois avec des métallurgistes suédois FANTÔME.

Après des collaborations fructueuses plus tôt cette année avec AMON AMARTH et BOBINE DE LACUNE, IRON MAIDEN‘s L’héritage de la bête a maintenant fait équipe avec des partenaires de tournée fréquents FANTÔME. L’héritage de la bête a créé un nouvel événement en jeu à durée limitée appelé Mascarade Diabolique mettant en vedette un autre personnage à durée limitée, Papa émérite IV. Rencontrer Papa émérite IV Mercredi 13 octobre 2021 à 17 h PT à Iron Maiden : L’Héritage De La Bête jeu mobile en cliquant ici.

L’événement Mascarade Diabolique du jeu est une ode à la tradition des deux groupes prenant ses grands thèmes de la couverture de IRON MAIDENl’album de 2003 « Danse de la mort » et la vidéo pour FANTÔMEla chanson de 2018 « Danse macabre ». Dans ce nouveau scénario, Eddie et Papa émérite IV sont tous deux invités à une mystérieuse fête en Transylvanie (tiré de l’intro à « Une danse macabre » et aussi sûrement un clin d’œil au premier JEUNE FILLE morceau instrumental du même nom sur leur premier album !) Ils découvrent bientôt que les choses deviennent incontrôlables, encore plus vite que d’habitude, alors qu’une force sinistre a maîtrisé le pouvoir d’imiter la volonté irréductible des pouvoirs sensibles du libre arbitre. et l’individualité, dans un effort pour les lier à son contrôle. Ensemble, ils doivent combattre à travers les hordes de fêtards contrôlés par l’esprit pour affronter l’imitateur corrompu, Cardinal Immortus, un clone maléfique de Papa émérite.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des pièces conceptuelles initiales du nouveau personnage, FANTÔME cerveau Tobias Forge a déclaré qu’il ressentait de la » joie que cela se produise réellement « . Il a poursuivi : « Je suis heureux de voir que ma créature est entraînée dans [MAIDEN‘s] monde. C’est une chose cool, à la fois très humiliante et flatteuse. »

« C’est bien que le « L’héritage de la bête » jeu mobile continue d’innover », observe JEUNE FILLEle gérant Tige Smallwood. « L’introduction d’autres images et personnages géniaux du groupe est une grande évolution de l’idée initiale que nous avions pour Eddiel’univers du jeu vidéo il y a plus de cinq ans. Avoir nos amis FANTÔME apporter Papa émérite IV into a Dungeon ressemble à l’aboutissement d’une relation qui remonte à 2013, lorsque le groupe est venu avec nous pour la première fois en Amérique du Sud. Avec plus de créneaux sur le « La jeune Angleterre » tournée en ’14, puis une véritable course avec nous dans toute l’Amérique du Nord le 2017 « Le livre des âmes » tournée, nous avons appris que nos fans appréciaient de les voir et qu’ils seraient toujours les bienvenus avec nous sur la route. Je suis sûr Eddie aidera Papa causer un sérieux chaos ensemble et c’est de cela qu’il s’agit. »

Dans Iron Maiden : L’Héritage De La Bête, les fans de metal et de jeux RPG endossent le rôle de la mascotte emblématique du groupe Eddie qui voyage à travers un éventail de mondes spectaculairement diversifié en voyageant dans le temps dans des environnements 3D captivants. Eddie apparaît sous de nombreuses formes, chacune faisant partie de IRON MAIDEN‘s riche en histoire et chacun avec un ensemble de pouvoirs et de capacités spéciaux.

Au fil des ans, le jeu s’est étendu pour inclure 20 donjons et six mondes uniques, des fosses de l’enfer, de l’Égypte ancienne, de la Seconde Guerre mondiale au futur lointain, des centaines de personnages dont 90 tourbillons basé sur le classique JEUNE FILLE pochettes d’albums. Une vaste gamme d’ennemis – des démons corrompus (Lucifer, Baphomet), des dieux (Horus, Osiris, Odin) et des monstres, une arène de combat joueur contre joueur sanglante et un impitoyable Gauntlet – une fonctionnalité conçue pour satisfaire les nouveaux joueurs et les joueurs hardcore à long terme. La dernière fonctionnalité « Clans » permet aux joueurs d’unir leurs forces avec leurs frères de sang pour accomplir des tâches d’équipe et affronter des boss de raid monstrueux. Le tout sur une bande-son en jeu de plus de 30 IRON MAIDEN pistes, y compris « Le soldat », « Où les aigles osent », « As élevé » et plus.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).