Ghost annonce sa tournée européenne en tête d’affiche printemps 2022

FANTÔME se lancera dans une grande tournée européenne en tête d’affiche en avril 2022.

« Impératour » débutera le 9 avril à Manchester, au Royaume-Uni, et se terminera le 18 mai à Budapest, en Hongrie.

Le soutien sur tous les spectacles viendra de ONCLE ACIDE ET LES DEADBEATS et TEMPLE JUMELÉE.

« Impératour » Dates européennes 2022 :

09 avril – Manchester, Arena, Royaume-Uni



11 avril – Londres, O2 Arena, Royaume-Uni



13 avril – Glasgow, Hydro, Royaume-Uni



15 avril – Birmingham, RWA Arena, Royaume-Uni



17 avril – Rotterdam, RTM Stage Ahoy, Pays-Bas



18 avril – Paris, Accor Arena, France



19 avril – Cologne, Lanxess Arena, Allemagne



21 avril – Leipzig Quarterback Immobillen Arena, Allemagne



22 avril – Francfort, Festhalle, Allemagne



24 avril – Prague, Arena, République tchèque



27 avril – Tampere, Nokia Arena, Finlande



29 avril – Stockholm, Avicii Arena, Suède



30 avril – Oslo, Spektrum, Norvège



01 mai – Malmo, Malmo Arena, Suède



03 mai – Bruxelles, Forest, Belgique



05 mai – Milan, Forum Mediolanum, Italie



07 mai – Barcelone, stade olympique de Badalona, ​​Espagne



08 mai – Madrid, Vistalegre Arena, Espagne



11 mai – Vienne, Stadthalle, Autriche



13 mai – Zurich, Hallenstadion, Suisse



15 mai – Hanovre ZAG Arena, Allemagne



16 mai – Munich, Olympiahalle, Allemagne



18 mai – Budapest, Arena, Hongrie

En septembre, FANTÔME a sorti un nouveau single intitulé « Lune du chasseur » qui est présenté dans le dernier opus à succès de la légendaire franchise de films « Halloween tue ». Les « Halloween tue » la bande originale est arrivée le 15 octobre via Os sacrés, avec le film en salles (et paon) le même jour également.

Produit par Klas Åhlund et mélangé par Andy Wallace, FANTÔME‘s « Lune du chasseur » joue comme le « Halloween tue » générique de fin, et sortira le 21 janvier 2022 en tant que single de sept pouces à collectionner par Enregistrements Loma Vista. « Lune du chasseur » peut être diffusé, acheté et/ou pré-commandé dans sa version vinyle. La version commerciale du sept pouces comportera la face B spéciale « Halloween Kills (titre principal) », réalisée, produite et conçue par Jean Charpentier, Cody Charpentier et Daniel Davies.

« Lune du chasseur » caractéristiques OPETH‘s Fredrik kesson à la guitare et LA BANDE SONORE DE NOS VIE fondateur Martin Hederos au piano. Producteur Max Grahn et « Un écrivain goule » sont répertoriés comme les compositeurs et paroliers de la chanson.

Le clip officiel du premier nouveau morceau contagieux de FANTÔME depuis les années 2019 « Sept pouces de panique satanique » a été dirigé par Amanda Demme.

Il y a deux mois également, FANTÔME a annoncé une tournée américaine de 26 dates en tête d’affiche avec VOLBEAT et invités spéciaux TEMPLE JUMELLE, venant dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix.

En mars 2020, lors de l’exposition finale de FANTÔME‘s « Préquelle » tournée à Mexico, Mexique, le groupe a officiellement présenté Papa émérite IV, le nouveau personnage qui sera en tête de l’acte pour sa prochaine phase de LP.

FANTÔME cerveau Tobias Forge joué comme un « nouveau » Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplacer celui qui l’a précédé. Papa émérite III a été retiré au profit de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 « Préquelle ».