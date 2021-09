Ghost est de retour avec son premier single en deux ans, “Hunter’s Moon”

Rockers lourds suédois FANTÔME ont sorti une nouvelle chanson intitulée “Lune du chasseur”. Le morceau, produit par Klas Åhlund et mélangé par Andy Wallace, est présenté dans le dernier opus à succès de la légendaire franchise de films “Halloween tue”. Les “Halloween tue” la bande originale devrait arriver le 15 octobre via Os sacrés, avec le film en salles (et paon) le même jour également.

Le jus créatif entre FANTÔME et Blumhouse, la maison de production derrière “Halloween tue”, a commencé le soir de FANTÔMEen tête d’affiche du Forum de Los Angeles en novembre 2018. En octobre 2019, Blumhouse invité FANTÔME cerveau Tobias Forge visiter le “Halloween tue” fixer et rencontrer le réalisateur David Gordon Vert pour avoir une idée pratique de l’atmosphère.

Plus tôt ce mois-ci, FANTÔME a annoncé une tournée américaine de 26 dates en tête d’affiche avec VOLBEAT et invités spéciaux TEMPLE JUMELLE, venant dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix.

En octobre dernier, Forger Raconté Suède Rock Magazine qu’il prévoyait d’entrer en studio en janvier pour commencer à enregistrer FANTÔMEcinquième album de. “L’enregistrement proprement dit durera environ six semaines, puis il y aura deux à trois semaines de mixage et de mastering”, a-t-il déclaré. “Donc, en mars, le disque devrait être terminé, mais il ne sortira qu’après l’été. Comme il semble maintenant, touchez du bois, nous partirons ensuite en tournée. Nous ne sortirons pas d’album tant que nous ne le saurons pas. nous partons en tournée. La sortie de l’album coïncidera avec le début d’une tournée. Bien sûr, nous pourrions annoncer une date de sortie d’album et ensuite, pour une raison quelconque, il pourrait ne pas être possible de tourner, mais c’est une toute autre affaire .”

En mars 2020, lors de l’exposition finale de FANTÔME‘s “Préquelle” tournée à Mexico, Mexique, le groupe a officiellement présenté Papa émérite IV, le nouveau personnage qui sera en tête de l’acte pour sa prochaine phase de LP.

Forger joué comme un “nouveau” Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplacer celui qui l’a précédé. Papa émérite III a été retiré au profit de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 “Préquelle”.

En octobre 2019, Forger confirmé au Royaume-Uni Kerrang ! magazine qu’il y aurait un nouveau personnage FANTÔME au moment où le prochain LP du groupe verra le jour.

“Préquelle” a fait ses débuts au n ° 3 du Billboard 200 et a présenté les singles en tête des charts “Les rats” et “Danse macabre”.

En décembre 2018, FANTÔME attrapé deux Grammy nominations, “Meilleur album rock” pour “Préquelle” et “Meilleure chanson rock” pour “Les rats”.

Il y a cinq ans, FANTÔME est devenu le premier groupe de rock suédois à remporter un Grammy — “Meilleure performance métal” de 2016 pour la chanson “Cirice”.



