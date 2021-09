Ghost et Volbeat annoncent la tournée des arènes en tête d’affiche des États-Unis en 2022 ; Prévente Blabbermouth.Net

Rock and rollers danois/américain VOLBEAT ont annoncé une tournée d’arène de 26 dates en tête d’affiche avec FANTÔME et invités spéciaux TEMPLE JUMELLE, à venir dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix (dates complètes ci-dessous).

Mentionné VOLBEAT: “Nous sommes incroyablement excités de revenir dans ces villes avec une émission à la une de Volbeat, mais de pouvoir le faire aux côtés d’une émission à la une de nos amis goulish de FANTÔME et apporter l’incomparable TEMPLE JUMELLE avec nous? Dans combien de temps sera-ce janvier déjà !? Commencez à vous préparer, le tonnerre et les éclairs arrivent dans votre ville en 2022.”

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le jeudi 23 septembre à 10h00 heure locale et se terminera le jeudi 23 septembre à 22h00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “TOUR2022” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 24 septembre à 10h heure locale.

FANTÔME et VOLBEAT dates de la tournée co-titre :

25 janvier – Reno, NV – Reno Events Center



27 janvier – Seattle, WA – Climate Pledge Arena



28 janvier – Nampa, ID – Ford Idaho Center Arena



29 janvier – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum



31 janvier – West Valley City, UT – Maverik Center



02 février – Denver, CO – Ball Arena



04 février – Lincoln, NE – Pinnacle Bank Arena



05 février – Minneapolis, MN – Target Center



07 février – Columbus, OH – Nationwide Arena



08 février – Hershey, Pennsylvanie – Centre GIANT



10 février – Newark, NJ – Prudential Center



11 février – Worcester, MA – Centre DCU



12 février – Camden, NJ – Pavillon BB&T



14 février – Pittsburgh, PA – Petersen Events Center



15 février – Toledo, OH – Huntington Center



16 février – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena



18 février – Chicago, IL – Allstate Arena



19 février – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center



20 février – Milwaukee, WI – Forum Fiserv



21 février – St. Louis, MO – Chaifetz Arena



23 février – Independence, MO – Cable Dahmer Arena



25 février – Houston, TX – Smart Financial Center à Sugar Land



26 février – Dallas, TX – Fair Park Coliseum



28 février – El Paso, Texas – Centre Don Haskins



01 mars – Phoenix, AZ – Footprint Center



03 mars – Anaheim, Californie – Centre Honda

En octobre dernier, FANTÔME cerveau Tobias Forge Raconté Suède Rock Magazine qu’il prévoyait d’entrer en studio en janvier pour commencer à enregistrer FANTÔMEcinquième album de. “L’enregistrement proprement dit durera environ six semaines, puis il y aura deux à trois semaines de mixage et de mastering”, a-t-il déclaré. “Donc, en mars, le disque devrait être terminé, mais il ne sortira qu’après l’été. Comme il semble maintenant, touchez du bois, nous partirons ensuite en tournée. Nous ne sortirons pas d’album tant que nous ne le saurons pas. nous partons en tournée. La sortie de l’album coïncidera avec le début d’une tournée. Bien sûr, nous pourrions annoncer une date de sortie d’album et ensuite, pour une raison quelconque, il pourrait ne pas être possible de tourner, mais c’est une toute autre affaire .”

En mars 2020, lors de l’exposition finale de FANTÔME‘s “Préquelle” tournée à Mexico, Mexique, le groupe a officiellement présenté Papa émérite IV, le nouveau personnage qui sera en tête de l’acte pour sa prochaine phase de LP.

Forger joué comme un “nouveau” Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplacer celui qui l’a précédé. Papa émérite III a été retiré au profit de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 “Préquelle” album.

En octobre 2019, Forger confirmé au Royaume-Uni Kerrang ! magazine qu’il y aurait un nouveau personnage FANTÔME au moment où le prochain LP du groupe verra le jour.

“Préquelle” a fait ses débuts au n ° 3 du Billboard 200 et a présenté les singles en tête des charts “Les rats” et “Danse macabre”.

En décembre 2018, FANTÔME attrapé deux Grammy nominations, “Meilleur album rock” pour “Préquelle” et “Meilleure chanson rock” pour “Les rats”.

Il y a cinq ans, FANTÔME est devenu le premier groupe de rock suédois à remporter un Grammy — “Meilleure performance métal” de 2016 pour la chanson “Cirice”.

VOLBEAT guitariste/chanteur Michael Poulsen a parlé au 94,9 Le Rocher Toronto station de radio sur les chansons récemment publiées du groupe “Attends une minute ma fille” et “Dagen Fûr”. Les deux pistes, VOLBEATla première nouvelle musique de depuis l’album de 2019 “Retourner, Rejouer, Rebondir”, ont été enregistrés alors que le monde était bloqué pendant la pandémie. Poulsen, Jon Larsen (batterie) et Kaspar Boye Larsen (basse) ont enregistré leurs parties avec le producteur de longue date Jacob Hansen au Danemark, tandis que Rob Caggiano (guitare) travaillait à distance depuis New York.

“[‘Wait A Minute My Girl’ is] à peu près une vieille chanson que j’ai écrite il y a longtemps ; je ne l’ai juste pas fini [until last year], ” Michael révélé. “Cela ne dit pas grand-chose sur l’album à venir, qui sortira plus tard cette année. Parce que l’album à venir est probablement le disque le plus heavy que nous ayons jamais fait. Il y a beaucoup de riffs lourds, comme les vieux SABBAT NOIR, de bonne heure METALLIQUE, même du death metal là-dedans. Mais ces deux singles que nous avons sortis, ils ne représentent pas vraiment l’album. Mais cette piste ‘Attends une minute ma fille’ est un rocker pur. C’est très inspiré de Jerry Lee Lewis, Petit Richard, RAMONES – ce genre de choses combinées. Et c’était juste une de ces chansons qui avait du sens à sortir pendant l’été parce que tout le monde attendait quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Tout le monde est resté à la maison à cause de COVID et de tout. Nous avons donc pensé que ce morceau serait une bonne idée de sortir. C’est positif. Il a toutes ces couleurs estivales dont vous avez besoin pour être de bonne humeur. Cela représente en quelque sorte VOLBEAT dans cet élément des années 50-60 où vous pouvez certainement entendre le Jerry Lee Lewis, Petit Richard, RAMONES inspiration. Et c’est juste une chanson de bien-être. Et je me sens très bien avec ça. J’en suis très fier. Mais, comme je l’ai dit, cela ne représente pas vraiment l’album complet, car l’album complet est définitivement l’album le plus heavy que nous ayons jamais fait. Et cette chanson ressemble plus à un air pop-rock, rock and roll des années 50 avec des éléments punk.”

Il a ajouté plus tard : “[‘Wait A Minute My Girl’] n’est qu’un des morceaux du nouvel album qui apporte juste un peu de lumière. Mais il y aura beaucoup de tonnerre et d’éclairs pour le reste du matériel. Il y a quelques chansons rock and roll optimistes, directes, mais je dirais que probablement 85 % du nouvel album – qui a été fait depuis décembre, en fait – c’est assez lourd.”

Dans une interview avec le journaliste musical brésilien Igor Miranda, VOLBEAT le batteur Jon Larsen on lui a demandé s’il y avait du vrai à PoulsenL’affirmation précédente de , selon laquelle le nouveau matériel du groupe s’annonçait plus agressif et plus orienté thrash que les deux derniers LP. Il a répondu: “Eh bien, c’est définitivement plus lourd – laissez-moi le dire ainsi. Je ne l’appellerais pas vraiment plus agressif. C’est peut-être – je ne suis pas vraiment sûr – mais il a définitivement un peu du vieux millésime VOLBEAT éléments lourds à elle. Il y a certainement des chansons vraiment heavy dessus. Ouais, il pourrait y avoir un peu de thrash là-dessus aussi – peut-être même une petite aventure dans le death metal suédois. Un peu, oui. N’ayez pas trop peur, cependant. Mais, oui, je pense que c’est un album très mitigé, parce que vous avez certainement le son le plus lourd. Nous avons toujours les chansons les plus joyeuses, punk, peut-être même pop, si vous voulez l’appeler ainsi. Et il y a aussi, je pense, quelques surprises là-dedans qui feront certainement dire aux gens: “D’accord, je n’avais pas vu cela venir.” Mais, oui, je pense qu’il a définitivement un mélange de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent. Et l’ambiance de l’album, je pense que ça sonne peut-être plus spontané cette fois, peut-être. Et il a certainement quelques clins d’œil et clins d’œil à notre passé. Mais, oui, “lourd” est probablement le bon mot pour cela.”

“Attends une minute ma fille” comprend un saxophoniste Doug Corcoran et pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui jouent tous les deux avec JD McPherson‘s band et a déjà joué avec VOLBEAT sur les années 2019 “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)”. Chanteur Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis “Scellez l’affaire & Let’s Boogie”, apparaît également sur les chœurs. “Dagen Fûr” présente des voix d’invités d’un artiste danois Stine Bramsen, qui est connue pour son travail solo ainsi que pour être membre du groupe ALPHABEAT. La chanson, dans la tradition de “Le conte du jardin”, “Peut-être I Hofteholder” et “Pour Evigt”, contient des paroles en anglais et en danois, et marque la première chanson commercialisée qui présente Stine chanter dans son danois natal.