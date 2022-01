Ghost et Volbeat commémorent la tournée en tête d’affiche avec un single mettant en vedette des couvertures de Metallica

FANTÔME et VOLBEAT sera co-tête d’affiche à travers les États-Unis à partir du 25 janvier, et pour commémorer la tournée monumentale, les groupes se sont associés à Enregistrements noircis de sortir un single de sept pouces double face en édition limitée présentant les contributions de chaque groupe à « La liste noire de Metallica » album de charité : FANTÔMEla couverture de « Entre Sandman » sur « Côté G » et VOLBEAT‘s « Ne marchez pas sur moi » sur la « face V ». Le sept pouces sera pressé sur du vinyle cristallin et limité à seulement 3 000 exemplaires avec 115 exemplaires disponibles à chaque étape de la tournée selon le principe du premier arrivé, premier servi (limite d’un par client).

Tous les profits de la division de sept pouces seront répartis également entre les Fondation Tout entre mes mains et les associations caritatives au choix des artistes : Camp Aranu’tiq (FANTÔME) et Børne Cancer Fonden (VOLBEAT).

La tournée américaine de 26 dates des deux groupes bénéficiera du soutien de Los Angeles TEMPLE JUMELLE. Billets pour toutes les dates sur le Pays vivantLes tournées produites sont en vente maintenant, avec des billets et des forfaits VIP spécifiques au groupe disponibles sur ghost-official.com et volbeat.dk.

FANTÔME‘s quatrième consécutif #1 à Active Rock radio « Lune du chasseur » Récemment déménagé Monde de la guitare pour noter que « la juxtaposition entre le sujet et la composition est quelque chose que le groupe de rock suédois a toujours réussi, et ils le font avec un effet supérieur sur ce nouveau single ». Les origines du morceau et son apparition dans le phénomène du box-office « Halloween tue » remonte au concert en tête d’affiche du groupe en 2018 au Forum de Los Angeles. Ryan Turek, vice-président du développement de longs métrages à Blumhouse Productions (« Sortez », « Insidieux », « La purge », « Nous », « Coup de fouet ») a assisté au spectacle à guichets fermés, établissant une relation instantanée avec FANTÔME‘s Tobias Forge – celui qui a finalement conduit à une visite avec le co-scénariste / réalisateur David Gordon Vert sur le plateau de Caroline du Nord « Halloween tue ». Trois ans presque jour pour jour après ce premier échange fatidique, « Lune du chasseur » serait publié sur les DSP, jouerait le rôle du « Halloween tue » générique de fin, et sortira le 21 janvier 2022 en tant que single de sept pouces à collectionner par Enregistrements Loma Vista (avec la face B exclusive « Halloween Kills (titre principal) », réalisée, produite et conçue par Jean Charpentier, Cody Charpentier et Daniel Davies).

VOLBEATle plus récent album de, « Serviteur de l’esprit », qui Revolver appelle « excellent… le plus sombre et le plus lourd VOLBEAT offre encore », a été publié le 3 décembre via Archives de la République. Pour « Serviteur de l’esprit », le groupe, qui se compose de Michael Poulsen (guitares/voix), Jon Larsen (tambours), Rob Caggiano (guitares) et Kaspar Boye Larsen (basse), a fait monter d’un cran leur signature heavy metal, psychobilly et punk ‘n’ roll tout en présentant Poulsenla grande capacité d’écriture de chansons et de narration. « Rarement un groupe à succès a-t-il sonné aussi vorace », dit Kerrang ! revue de l’album. À sa sortie, l’album a atteint le sommet de nombreuses ventes internationales, atteignant le n ° 1 en Allemagne, au Danemark et en Autriche, n ° 2 en Suisse, n ° 4 en Finlande, n ° 5 aux Pays-Bas, n ° 6 en Suède et était respectivement n ° 1 et n ° 2 dans les classements Billboard Current Hard Rock Music Albums et Current Rock Albums. Le nouvel album, qui présente le numéro un des singles Billboard Modern Rock « Le bleu du fusil de chasse » et « Attends une minute ma fille », est désormais disponible en CD standard, en vinyle 2LP de luxe (dans diverses variantes en édition limitée, informations complètes ci-dessous) et en édition numérique de luxe.

