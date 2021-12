‘Ghost Hunters’ fixe la date de sortie de la toute nouvelle saison sur la découverte+

L’équipe TAPS est de retour et enquête sur certains des rapports les plus inquiétants d’activité paranormale dans le retour de Ghost Hunters to discovery+ le 1er janvier. Les membres originaux de l’équipe Jason Hawes, Steve Gonsalves et Dave Tango, ainsi que Shari DeBenedetti, sont réunis pour revisiter certains de leurs cas les plus effrayants et mettre leur expertise à l’épreuve avec de nouveaux effrayants.

Avec leur technologie de pointe, leur méthodologie éprouvée et leurs enquêteurs invités spéciaux, TAPS s’attaque de front aux rapports d’activités paranormales dans les 12 tout nouveaux épisodes d’une heure diffusés chaque semaine, ne négligeant aucun effort pour rechercher la vérité dans l’inconnu. Le redémarrage de Ghost Hunters suit l’équipe à travers le pays dans certains des endroits les plus hantés du pays, y compris la prison Old Joliet à Joliet, Illinois; un hôtel hanté au passé sombre dans le Nebraska ; une brasserie à Pittsburgh ; et un château de Virginie qui pourrait accueillir des visiteurs de l’espace.

L’équipe TAPS fait également appel à une foule de nouveaux experts de différents horizons paranormaux pour ajouter leurs propres points de vue à chaque cas, de la légende du rock Meat Loaf à Dakota Laden, Tanner Wiseman et Alex Schroeder de Destination Fear alors qu’ils affrontent Old Joliet. Prison dans le premier épisode.

« C’est tellement formidable de faire ce que nous aimons ensemble en équipe et sous le nom de la série qui a créé un genre », a déclaré Hawes dans un communiqué. « Ghost Hunters est de retour avec les noms et les visages que vous reconnaissez, enquêtant sur des endroits incroyables avec de nouveaux équipements et dans notre style. »

« Cette toute nouvelle saison de Ghost Hunters a certains des endroits les plus effrayants, les meilleures preuves et des visages familiers que les téléspectateurs seront ravis de voir », a ajouté Tango. « Je suis ravi que tout le monde reçoive cette nostalgie classique des chasseurs de fantômes qui leur manquait, mais d’une toute nouvelle manière. » Gonsalves a déclaré dans un autre communiqué : « Nous nous sommes retrouvés dans des situations vraiment effrayantes cette saison qui nous ont aidés à saisir certaines de nos meilleures preuves à ce jour. »

Ghost Hunters revient le 1er janvier, diffusant de nouveaux épisodes chaque semaine sur discovery+. Ghost Hunters est produit par Pilgrim Media Group de Lionsgate pour discovery+. Pour Pilgrim Media Group, les producteurs exécutifs sont Craig Piligian et Eddie Rohwedder. Pour la découverte+, la productrice est Kristen Teraila.