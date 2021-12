Ghost’ moqué pour une erreur d’édition flagrante

Power Book II: Ghost reste la série dramatique n ° 1 sur le réseau STARZ dans sa tranche horaire et chaque semaine, les fans se rendent sur les réseaux sociaux pour partager des commentaires sur l’émission produite par 50 Cent. La série met en vedette Michael Rainey Jr., Mary J. Blige, Larenz Tate, Method Ma et d’autres dans le spin-off de Power et raconte les années universitaires de Tariq St. Patrick (Rainey) alors qu’il avance depuis la mort de son père tout en équilibrer la vie de la rue et l’éducation. Tout au long de la série, Tariq se rend compte qu’il ressemble plus à son père, James « Ghost » St. Patrick, qu’il ne le pensait à l’origine. Les rebondissements constants de la série gardent les fans debout, mais il y a toujours de la place pour la comédie. Au cours de l’épisode du 11 décembre, les fans ont remarqué une erreur de montage qu’ils n’ont pas pu surmonter.

Dans la scène, Monet Tajeda (Blige) rend visite à son mari Lorenzo (Berto Colon) en prison pour une visite conjugale. Au milieu d’une conversation tendue et alors que Lorenzo s’habille et met ses bottes, les téléspectateurs remarquent que la boucle de Lorenzo mettant ses bottes joue plus d’une fois.

Combien de pieds cet homme a-t-il LMFAO pic.twitter.com/hKdyd9IRQu – . (@BREEZEoBREEZE) 13 décembre 2021

« Combien de pieds cet homme a-t-il LMFAO », a écrit un utilisateur de Twitter. Ils ont également posté une vidéo d’accompagnement de la scène, sous-titrant la vidéo, « Comme mon frère, combien de fois tu as fini par te mettre [sic] chaussures sur » avec plusieurs emojis rieurs.

Malgré l’erreur d’édition, des millions de personnes continuent de regarder. La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison. Et Power Universe, un terme inventé pour les multiples retombées de la série originale, a des fans qui en redemandent. Et plus encore, c’est ce que les dirigeants de STARZ fourniront.

« Le succès continu et la résonance culturelle de l’univers » Power « est sans précédent, et les fans sont clairement toujours avides de plus » Power Book II: Ghost « », a déclaré Jeffrey Hirsch, président et PDG de Starz dans une déclaration à Variety. « Nous sommes ravis que la troisième saison de la série étoilée entre en production au début de l’année prochaine juste avant le premier » Power Book IV: Force « , le quatrième volet de la franchise en pleine expansion. »