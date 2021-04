Ghost Of Tsushima: 5 raisons pour lesquelles je suis vraiment excité par l’adaptation de Chad Stahelski

Ghost Of Tsushima et la franchise John Wick ont ​​beaucoup en commun

À première vue, demander à Chad Stahelski de diriger l’adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima semble être une décision incroyable de la part de Sony Pictures, mais une fois que vous commencez à décomposer les similitudes entre la franchise John Wick et l’exclusivité PlayStation qui s’est vendue à 6,5 millions d’exemplaires et en comptant, le l’idée va de mieux en mieux.

Les deux propriétés présentent certaines des meilleures séquences d’action dans leurs supports respectifs, ce qui a initialement attiré l’attention de leurs publics respectifs. John Wick, qui présente certaines des scènes de combat les plus épiques de Keanu Reeves, des poursuites (en voiture et à cheval) et toutes sortes d’actions intenses qui incitent les gens à revenir encore et encore. Ghost of Tsushima, qui est honnêtement l’un des jeux les plus brutaux de l’ère PlayStation 4, a tout autant de combats mémorables, d’embuscades et de batailles qui sont agréables même si vous continuez à mourir encore et encore.