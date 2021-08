in

Les modes photo sont devenus une écurie de nombreux jeux vidéo, et c’est une tendance que je vois se poursuivre dans un avenir prévisible. Bien sûr, Sucker Punch s’est assuré que Ghost of Tsushima dispose d’un bon mode photo avec de nombreuses options pour obtenir la photo parfaite. Bien qu’il manque dans certains domaines, il compense dans d’autres, comme la possibilité d’ajuster la météo et l’heure de la journée à la seconde près.

Malheureusement, le jeu ne vous dit pas explicitement comment accéder au mode photo, donc à moins que vous ne le cherchiez dans les paramètres ou que vous vouliez simplement savoir à quoi servent certains effets, nous vous aiderons. Que vous jouiez au jeu original ou que vous passiez à la version Director’s Cut, c’est le même processus de toute façon.

Ghost of Tsushima Comment accéder au mode photo

Appuyez simplement à droite sur le D-pad et vous entrerez en mode photo dans Ghost of Tsushima. Cette bascule peut être activée ou désactivée dans les paramètres.

appuie sur le Bouton Options sur votre manette. Défile jusqu’à Options dans le menu.

Sélectionner Gameplay.

Ghost of Tsushima Comment utiliser le mode photo

Une fois que vous êtes en mode photo, vous pouvez faire défiler une colonne de différents effets en bas à gauche de votre écran. De haut en bas, ils sont : Tracking Shot, Focale, Roll, Depth of Field, Focus Distance, Color Grading, Color Grading Intensity, Exposure Bias, Particules, Particle Intensity, Wind Speed, Wind Direction, Clouds, Time of Day, Weather , Environnement animé, Jin Emotion, Casque/Masque, Barres de cinéma, Tampon et Musique.

Nous allons détailler ce que vous pouvez faire dans chacun d’entre eux et comment ils affecteront vos captures d’écran.

Tir de suivi : Vous pouvez enregistrer différents angles de caméra avec des plans de suivi et basculer de manière transparente entre ceux que vous avez enregistrés pour voir celui qui vous convient le mieux.

Distance focale: La longueur focale est une fonction de zoom glorifiée, vous permettant de zoomer en avant et en arrière d’un cadre. Ceci est particulièrement intéressant pour les gros plans ou les plans larges de l’environnement.

Rouler: Si vous souhaitez modifier l’angle de prise de vue, vous utiliserez Roll pour le faire.

Profondeur de champ : Lorsque vous ajustez la profondeur de champ, vous remarquerez que les objets au premier plan, au milieu et à l’arrière-plan de votre photo deviennent flous.

Distance de mise au point : Cela détermine où la mise au point de la caméra est à l’écran, et cela fonctionne indépendamment de la profondeur de champ.

Dégradé de couleurs: C’est une façon élégante de dire les filtres. Il n’y a pas une grande variété de filtres disponibles, mais la douzaine environ dans le jeu fait bien le travail.

Intensité de classement des couleurs : Si vous aimez un filtre mais pensez que c’est juste un peu trop, vous pouvez ajuster son intensité. Par exemple, si je baisse l’intensité du filtre noir et blanc, la couleur commencera lentement à réapparaître à l’écran.

Biais d’exposition : L’exposition est la luminosité ou l’obscurité de votre photo. Tournez-le au maximum pour tout laver. De même, baissez-le complètement et vous pourriez masquer des objets ou des paysages importants.

Particules : Avec le mode photo dynamique de Ghost of Tsushima, vous pouvez faire tourbillonner des particules autour de l’écran. Celles-ci vont des feuilles et des fleurs aux insectes comme les lucioles et les papillons. Si vous voulez qu’ils se figent sur place, désactivez simplement l’environnement dynamique.

Intensité des particules : Cela vous permet d’ajuster le nombre de particules que vous voulez à l’écran. Si vous voulez qu’il y ait des feuilles qui soufflent partout, vous voudrez cela jusqu’à son intensité maximale. Pour diminuer la quantité de particules, il suffit de le baisser.

Vitesse du vent: La vitesse du vent affectera la force du vent. Vous ne pouvez avoir une idée de cela qu’avec l’environnement dynamique activé. Vous verrez des feuilles, des arbres et même les capes de Jin souffler dans le vent.

Direction du vent: Vous n’aimez pas la direction dans laquelle les feuilles soufflent ? Vous pouvez le changer.

Des nuages: Ce paramètre modifie la position des nuages ​​dans le ciel, même si j’ai rarement remarqué qu’il changeait l’éclairage d’une scène en conséquence. S’il n’y a pas de nuages ​​dans le ciel pour commencer, vous ne savez peut-être même pas que cette bascule fait quoi que ce soit.

Moment de la journée: Vous pouvez ajuster le temps à la seconde près, ce qui affectera les ombres, l’emplacement du soleil et la manière dont il frappe différents objets. Vous voulez une prise de vue nocturne cool mais votre jeu est actuellement dans la journée ? Aucun problème.

Temps: Comme vous l’avez probablement deviné d’après son nom, ce paramètre vous permet de modifier la météo. Vous pouvez passer d’une belle journée avec un ciel dégagé à une tempête apportant un épais brouillard.

Environnement animé : L’environnement animé est activé par défaut, laissant l’herbe et les feuilles se déplacer dans votre prise de vue. Vous pouvez le désactiver via ce paramètre.

Jin Emotion : Vous voulez savoir à quoi ressemble Jin quand il est en colère ? Triste? Heureux? Morte? Maintenant vous pouvez.

Casque/Masque : Cette bascule retirera votre masque ou votre casque.

Barres de cinéma : Mettez une paire de barres noires de base en haut et en bas de l’écran.

Timbre: Cela fait tomber un grand vieux timbre Ghost of Tsushima en anglais et en japonais en plein milieu de l’écran.

Musique: Pour tous ceux qui cherchent à enregistrer de courts clips vidéo, vous pouvez choisir différentes chansons de l’OST à ​​jouer en arrière-plan.

Vous pouvez utiliser la gâchette gauche et droite pour déplacer le cadre de haut en bas, et vous pouvez réinitialiser un onglet particulier en appuyant sur le bouton carré de votre contrôleur.

Ghost of Tsushima Comment accéder à vos captures d’écran

Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez simplement sur le bouton carré de votre manette pour masquer le menu du mode photo, puis prenez une capture d’écran comme vous le feriez normalement en appuyant sur le bouton Partager.

Vous pouvez accéder à ces captures d’écran comme vous le feriez pour n’importe quelle autre capture d’écran via votre galerie de capture sur PS4.

Si vous êtes intéressé par Ghost of Tushsima, consultez notre critique où nous disons que c’est un excellent jeu de samouraï, mais n’apporte rien d’unique à la table et son monde ouvert est assez clairsemé. Ghost of Tsushima: Director’s Cut a ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment une extension se déroulant sur l’île d’Iki.

Un samouraï

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5

Frappe de l’ombre

Ghost of Tsushima était déjà un excellent jeu, il sera désormais meilleur que jamais avec une nouvelle version tirant parti du matériel PS5, ainsi qu’une nouvelle extension qui poursuivra l’histoire de Jin Sakai.

