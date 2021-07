Ghost of Tsushima Director’s Cut arrive sur PS4 et PS5 en août, avec une nouvelle extension

Sucker Punch Productions a annoncé jeudi la coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima. Cette nouvelle version du jeu arrive sur PS4 et PS5, avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle aventure se déroulant sur l’île d’Iki. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Alors que Ghost of Tsushima Director’s Cut sera disponible sur le matériel PlayStation plus ancien et plus récent, les joueurs PS5 bénéficieront de fonctionnalités spéciales, telles que la prise en charge audio 3D. Le jeu tirera également parti du retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs.

Ghost of Tsushima Director’s Cut devrait être disponible le 20 août. La version PS4 est à 60 $, tandis que la version PS5 est à 70 $. Un propriétaire PS4 existant du jeu original peut passer à la coupe du directeur PS4 pour 20 $, ou à la coupe du directeur PS5 pour 30 $. Quelqu’un qui achète la PS4 Director’s Cut peut ensuite passer à la PS5 Director’s Cut pour 10 $.

Dans notre critique de Ghost of Tsushima, la rédactrice en chef du jeu Jennifer Locke a déclaré que “Ghost of Tsushima a une base solide qui mérite certainement une suite sur PS5. Je pense que Sucker Punch a une nouvelle franchise entre les mains. Le studio a déjà cloué le combat , à mon avis, il ne reste plus qu’à travailler un peu plus sur les aspects du monde ouvert.”

