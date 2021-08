Ghost of Tsushima Director’s Cut et Iki Island DLC améliorent l’une des meilleures exclusivités PlayStation

Pour moi, Ghost of Tsushima est l’une des meilleures exclusivités PlayStation à ce jour. Je l’ai adoré sur PS4, et la bosse de 60 FPS qu’il a reçue sur PS5 l’a rendu encore meilleur. Et maintenant, nous avons encore plus d’améliorations et de contenu dans le DLC Ghost of Tsushima Director’s Cut et Iki Island.

La façon dont vous mettez la main dessus dépend de ce que vous possédez déjà et de la plate-forme sur laquelle vous jouez, mais l’essentiel à noter est qu’en tant que grand fan, j’ai profité de tous les nouveaux contenus et améliorations de la qualité de vie.

Regardez cette vidéo en haut de la page pour un aperçu détaillé de Director’s Cut et de l’extension, jouée sur PS5.

En bref, la nouvelle extension d’Iki Island n’est pas la plus longue en termes d’histoire, mais il y a de nouvelles missions secondaires à entreprendre qui vous permettront de passer plus de temps avec Jin. Et le jeu dans son ensemble semble maintenant plus raffiné grâce à quelques améliorations intéressantes.

Ghost of Tsushima Director’s Cut sortira le 20 août sur PS4 et PS5. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires ci-dessous. Envisagez-vous de jouer sur PS4 ou d’opter pour l’option PS5 complète ?

Pour plus d’informations sur les jeux à venir cette année et au-delà, rendez-vous sur notre page des dates de sortie des jeux vidéo.