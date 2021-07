Ghost of Tsushima Director’s Cut: les mises à niveau PS4 vers PS5 expliquées

Sucker Punch Productions a récemment annoncé Ghost of Tsushima Director’s Cut. Cette compilation comprend Ghost of Tsushima, ainsi que plusieurs mises à jour et une nouvelle extension qui poursuit l’histoire de Jin Sakai, se déroulant sur l’île d’Iki. Il devrait actuellement arriver le 20 août 2021 pour PS4 et PS5. Selon que vous avez déjà acheté le jeu ou non, vous aurez ici quelques options différentes.

Ghost of Tsushima a été bien accueilli par la critique et commercialement, ayant vendu plus de 6,5 millions d’exemplaires à ce jour. En tant que tel, la version PS5 pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles.

Qu’est-ce que Ghost of Tsushima Director’s Cut ?

Ghost of Tsushima Director’s Cut est une nouvelle version du jeu avec du contenu supplémentaire et quelques fonctionnalités spéciales qui ne sont disponibles que sur la version PS5. Voici tout ce qui est inclus :

Extension d’Iki Island Commentaire du directeur Point de technique bonus, Mini-livre d’art numérique Charm of Hachiman’s Favor Ensemble de skins Hero of Tsushima Synchronisation labiale japonaise (PS5 uniquement) Fonctionnalité de retour haptique DualSense et de déclencheurs adaptatifs (PS5 uniquement) Temps de chargement réduits (PS5- uniquement) Audio 3D (PS5 uniquement) Dynamic 4K 60 FPS (PS5 uniquement)

Ghost of Tsushima Director’s Cut coûtera 60 $ sur PS4 et 70 $ sur PS5.

La mise à niveau PS4 de Ghost of Tsushima Director’s Cut est-elle gratuite ?

Non, aucune mise à niveau gratuite n’est disponible pour quiconque a déjà acheté le jeu ou envisage d’acheter la version PS4 de Ghost of Tsushima Director’s Cut. Certains autres titres propriétaires de Sony, tels que le prochain Horizon Forbidden West, offriront des mises à niveau gratuites de PS4 à PS5, mais Ghost of Tsushima Director’s Cut ne fait pas partie de ces jeux.

Comment passer à Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5

Si vous possédez déjà le jeu, vous disposez de plusieurs options pour améliorer votre expérience. Veuillez noter que ces mises à niveau ne sont pas actuellement disponibles et devraient commencer à partir du 20 août.

Si vous possédez le jeu PS4 original, vous pouvez passer à Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4 pour 20 $. Alternativement, vous pouvez passer à Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 pour 30 $.

Si vous choisissez d’acheter Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4, vous pouvez passer à Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 pour 10 $.

