Ghost of Tsushima est le deuxième jeu en monde ouvert le plus terminé sur PS4

Fantôme de Tsushima est un jeu assez populaire pour les joueurs PlayStation 4, il s’avère que plus de 50% des joueurs l’ont terminé.

Selon une gracieuseté des gens sur Ungeek, nous avons appris que 50,2% des joueurs ont déverrouillé le trophée Mono No Aware dans Ghost of Tsushima – ce qui signifie que la moitié des joueurs qui ont démarré le titre (et synchronisé leur Trophy Data) ont terminé la partie. Ce n’est pas un mauvais chiffre, étant donné que le jeu s’est vendu à au moins 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en juillet 2020.

C’est un nombre assez impressionnant; Le seul autre jeu en monde ouvert PlayStation 4 qui a un taux d’achèvement plus élevé est Marvel’s Spider-Man est plus élevé, qui atteint un taux d’achèvement de 50,8%. Pas mal pour une paire d’exclusivités de première partie.

Les recherches d’Ungeek indiquent que d’autres jeux du monde ouvert voient un taux de sortie nettement inférieur (du moins si Trophy Data est quelque chose à faire).

Voici un bref aperçu des autres jeux que le site a découverts:

Spider-Man de Marvel – 50,8%

Fantôme de Tsushima – 50,2%

Assassin’s Creed Origins – 38,2%

Far Cry 5 – 36,7%

Jours passés – 34,7%

Horizon Zero Dawn – 34,1%

Assassin’s Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29,8%

Échouement mortel – 28,6%

Red Dead Redemption II – 28,2%

Chiens de garde 2-24,9%

Assassin’s Creed Valhalla – 19,8%

En trois jours de vente, Ghost of Tsushima a réussi à vendre plus de 2,4 millions d’unités dans le monde, et l’épopée japonaise a également fasciné les joueurs japonais – qui en ont fait le deuxième jeu PS4 le plus vendu du pays pour un jeu de première partie. déjà.

Il a donc été populaire à la fois en termes de ventes et d’achèvement; un grand complément au studio de développement Sucker Punch.