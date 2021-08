Ghost Of Tsushima Iki Island Armor Guide: Où trouver toutes les armures

in

Le contenu d’Iki Island de Ghost of Tsushima apporte de nombreux nouveaux objets de collection, équipements et armures à découvrir. Dans le département des armures, Iki Island vous permet de parer Jin Sakai de superbes nouveaux looks, dont certains modifient ce que vous pouvez faire au combat, et dont certains vous rendent simplement impressionnant tout en coupant les Mongols.

Voici un aperçu complet de toutes les armures que vous pouvez trouver sur l’île d’Iki et comment les réclamer, qu’elles proviennent de sanctuaires du vent secrets ou des contes mythiques plus impliqués. Pour plus d’aide à trouver tout ce que le nouveau contenu de Ghost of Tsushima a à offrir, consultez notre tour d’horizon complet des guides de l’île d’Iki.

Armure du colosse

L’Armure du Colosse rappelle à la fois le protagoniste et les imposants ennemis de L’Ombre du Colosse, trouvés dans le Sanctuaire de l’Ombre au sud de l’île d’Iki.

Vous pouvez trouver l’armure du colosse sur le thème de l’ombre du colosse au sanctuaire de l’ombre, situé près de la côte sud d’Iki, dans la région des empreintes de Bouddha. L’emplacement est un gros œuf de Pâques Shadow of the Colossus, et vous devrez résoudre l’énigme trouvée dans le sanctuaire pour déverrouiller l’armure.

Consultez notre guide Shrine in Shadow pour plus d’aide pour déverrouiller l’armure du colosse.

Fantôme de Sparte Armure

Vous pouvez obtenir une très belle armure de Kratos si vous parvenez à résoudre l’énigme dans le sanctuaire des cendres sur la côte est de l’île d’Iki.

L’armure du fantôme de Sparte, qui rend hommage au protagoniste de God of War Kratos, se trouve dans le sanctuaire de Ash près de la côte est de l’île d’Iki. Le sanctuaire est un rappel du dieu de la guerre 2018, et vous découvrirez que l’énigme du sanctuaire concerne Kratos et son fils Atreus.

Utilisez notre guide Shrine of Ash pour vous aider à déverrouiller l’armure Ghost of Sparta.

Armure de vêtements de Yarnham

Habillez-vous comme Eileen the Crow en résolvant le mystère du Sanctuaire taché de sang sur la côte ouest de l’île d’Iki.

Dirigez-vous vers le sanctuaire taché de sang près de la côte ouest de l’île d’Iki pour trouver l’armure de vêtements de Yarnham. Le costume et le sanctuaire sont tous deux basés sur Bloodborne et appellent spécifiquement Eileen the Crow, l’un des chasseurs que vous rencontrez au cours du jeu.

Consultez notre guide Sanctuaire taché de sang pour obtenir de l’aide pour résoudre son énigme et déverrouiller l’armure Yarnham Vestments.

Armure Sarugami

L’armure Sarugami exige que vous ayez un meilleur timing pour les parades et les esquives, mais vous obtiendrez des contre-attaques dévastatrices pour votre problème.

Vous pouvez déverrouiller l’armure Sarugami en terminant le conte mythique de Riki Black Hand. Pour y accéder, continuez la quête principale de l’île d’Iki jusqu’à ce que Tenzo vous amène au refuge de Fune pour la première fois. Une fois sur place, écoutez le conteur en ville pour entendre la légende de Black Hand Riki, un redoutable pirate. Cela vous mettra sur la bonne voie pour trouver l’armure, que Black Hand Riki a enterrée avec son trésor après la mutinerie qui a conduit à sa mort.

La quête vous enverra trouver un autre survivant de l’équipage de Riki, qui vous dirigera vers une grotte cachée où l’eau brille. Attendez au camp où vous trouvez le survivant jusqu’à ce qu’il fasse noir, puis dirigez-vous vers la rive nord-est de l’île d’Iki et cherchez de l’eau rougeoyante. Finalement, dirigez-vous vers la rive nord des falaises de Thunderhead et cherchez une grotte.

Cherchez la grotte dans le coin nord-est de l’île d’Iki ; aventurez-vous à l’intérieur pour trouver l’armure perdue de Black Hand Riki.

Aventurez-vous à travers elle et vous terminerez l’histoire en réclamant l’armure Sarugami pour vous-même. L’armure sur le thème du singe vous encourage à prendre plus de risques, mais vous récompense pour le faire. Il désactive votre capacité de parade standard, mais vous donne deux contre-attaques pour chaque parade parfaite que vous atterrissez, tandis que votre Perfect Dodge endommage tout ennemi à proximité.

Armure de cheval Sakai

Renforcez les capacités de votre cheval au combat avec l’armure de cheval Kazusama Sakai.

Dans la baie de Zasho, sur la côte est de l’île d’Iki, vous trouverez un groupe de réfugiés campant dans une grande épave. L’un raconte l’histoire de Kazumasa Sakai, le père de Jin, et de son redoutable cheval légendaire. Lorsque vous commencerez à écouter l’histoire, Jin révélera sa véritable identité et se fera expulser du camp, vous forçant à vous faufiler à l’intérieur pour entendre le reste du récit du conteur. Cela lancera le conte mythique appelé The Kazumasa Sakai, qui vous envoie chercher l’armure de cheval de Kazumasa sur une épave à proximité.

Montez sur les épaves près du camp abrité pour atteindre l’armure de cheval – c’est dans le navire le plus éloigné et le plus grand, mais il faudra du travail pour y arriver.

C’est un conte mythique assez facile à terminer. Dirigez-vous vers le sud et grimpez sur les épaves de la crique à proximité. Dirigez-vous vers le navire le plus éloigné, en prenant soin d’éviter que les vagues ne s’écrasent sur les rochers et les épaves – si elles vous frappent, elles vous entraîneront dans l’océan, vous forçant à trouver un endroit pour remonter sur les épaves de nouveau.

Lorsque vous atteignez le navire final, vous pouvez réclamer l’armure de cheval Kazai pour votre monture. L’armure rend la charge de votre cheval plus puissante, tout en rendant beaucoup plus difficile pour les ennemis de vous faire tomber de votre cheval.

En réclamant l’armure de cheval Sakai et l’armure Sarugami, vous obtiendrez également le trophée Trésors du passé.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.