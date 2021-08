Ghost Of Tsushima Iki Island Crimson Dye Guide – Comment trouver le marchand de teinture rouge

in

Tout au long de Ghost of Tsushima, vous pouvez trouver des personnages spéciaux qui vous permettront d’acheter des colorants pour vos ensembles d’armures. Il y a un nouveau marchand de teintures dans l’extension Iki Island, qui vend des personnalisations spéciales d’armure rouge que vous pouvez obtenir autrement. Cependant, vous ne pouvez pas simplement rencontrer le Crimson Dye Merchant en explorant l’île – vous devez remplir certains autres objectifs pour le déverrouiller.

Voici tout ce que vous devez savoir pour trouver le Crimson Dye Merchant dans l’extension. Consultez notre tour d’horizon du guide Iki Island pour plus d’informations afin de trouver tout ce que l’extension a à offrir.

Comment trouver le marchand de teinture cramoisie

Débloquer le refuge de Fune

Tout d’abord, vous devrez vous frayer un chemin à travers les contes de l’île Iki qui se déverrouillent lorsque vous arrivez pour la première fois sur l’île. Continuez à travers eux jusqu’à ce que vous rencontriez Tenzo et il vous emmène au Refuge de Fune. Une fois que vous avez accès à la ville, vous trouverez un tournoi de duel dans le coin arrière. Le Crimson Dye Merchant est l’un des participants au concours.

Vous devrez battre les quatre combattants du tournoi Hidden Cove pour débloquer le Crimson Dye Merchant.

Terminez le tournoi The Hidden Cove

Ensuite, vous devrez gagner le tournoi de duel pour avoir la chance de parler au marchand de teinture cramoisie. Il y a quatre combattants à battre au total, et dans chaque combat, vous devrez porter cinq coups au total contre votre ennemi avant qu’il ne vous porte cinq coups. Tous les combats sont assez difficiles, les combattants utilisant des mouvements spéciaux pour entrer sous vos défenses et vous obligeant à jouer de manière assez réactive.

L’astuce, en général, consiste à utiliser des parades et des esquives parfaites pour éviter les attaques de vos ennemis et les frapper lorsqu’ils sont déséquilibrés. Passez un peu de temps à vous entraîner à esquiver les attaques de chaque ennemi pour voir ce qu’il vous lancera – chacun a un style de combat spécifique et n’utilise que quelques attaques clés.

Abattez le marchand de teinture cramoisie

Après avoir battu les trois premiers combattants, le marchand de teinture cramoisie se présentera pour votre défi. Il se bat beaucoup plus sale que les autres personnages que vous avez vus jusqu’à présent. Son mouvement principal est de faire glisser son katana sur le sol pour pulvériser du sable sur votre visage, puis de poursuivre avec un coup rapide que vous pouvez généralement bloquer. Utilisez votre esquive pour éviter les attaques de sable – vous constaterez souvent que le marchand de teinture est vulnérable après avoir jeté une poignée de sable sur votre visage, que vous pouvez éviter assez facilement. Après cela, parez son attaque entrante pour l’ouvrir à une frappe.

Visitez la boutique du marchand Crimson Dye

L’emplacement de la boutique du marchand de teinture cramoisie apparaît sur votre carte une fois que vous avez terminé le tournoi de duel au Refuge de Fune.

Après avoir remporté le duel final, la boutique du marchand de teintures cramoisies apparaîtra sur votre carte. Voyagez rapidement jusqu’à l’emplacement, qui se trouve à l’est de Fort Sakai et juste au nord de l’échelle de Tatsu. Voyagez-y et le marchand vous offrira une teinture d’armure gratuite. Une fois que vous avez choisi un cadeau, vous pourrez obtenir plus de personnalisations d’armure auprès du marchand, mais vous devrez les acheter avec des fleurs comme d’habitude.

Acheter quelque chose chez le marchand de teinture cramoisie est la première étape pour débloquer le trophée Blood On Your Hands. La deuxième étape consiste à visiter le marchand de teintures pour armures de chevaux et à acheter quelque chose. Pour ce faire, vous devrez d’abord terminer l’histoire mythique de l’héritage de Kazumasa Sakai, puis apporter cinq bannières du clan Sakai au marchand de teintures pour armures de cheval pour obtenir un aperçu.

