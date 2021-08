Ghost of Tsushima: Legends obtient une version autonome et un mode Rivals

La partie en ligne de Ghost of Tsushima, Legends, obtient une version autonome.

Avec une version autonome pour Fantôme de Tsushima : Légendes, un nouveau mode Rivals sera ajouté à ce qui était autrefois une mise à jour gratuite du jeu de la version originale.

Dans Legends, vous pouvez vous battre côte à côte avec vos amis et participer à des missions d’histoire à deux joueurs et à des missions de survie à quatre joueurs, ainsi qu’à un raid.

Legends est une mise à jour de contenu gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base, et chaque mise à jour sera disponible sans frais supplémentaires pour les propriétaires de n’importe quelle version.

Les joueurs sur PS4 et PS5 pourront également jouer ensemble de manière transparente, et la progression dans Legends se poursuit quelle que soit la console sur laquelle vous jouez.

Désormais, en ce qui concerne le mode Rivals, deux équipes de deux pourront s’affronter pour vaincre des vagues d’ennemis. Avec chaque ennemi vaincu, vous récupérerez du Magatama qui pourra être utilisé pour nuire à l’autre équipe. Un exemple est Shades, que vous pouvez acheter avec Magatama pour bloquer les achats de l’adversaire, ou les dépenser en malédictions qui drainent la santé et plus encore.

Une fois que vous aurez dépensé suffisamment de monnaie dans le jeu, vous débloquerez les vagues Final Stand, que vous devrez terminer avant l’autre équipe pour gagner.

Le mode Rivals et la version autonome de Legends seront disponibles le 3 septembre.

De plus, le 3 septembre, Sucker Punch lancera le système Gear Mastery, qui est une extension des systèmes de progression et des récompenses pour Legends. Les joueurs qui ont gagné un équipement de niveau 110 pourront désormais le lier à une classe et activer les « Défis de maîtrise ». Cela permettra d’augmenter le niveau Ki d’un équipement à 120 et éventuellement de débloquer un deuxième emplacement d’avantage. Lorsque vous activez les défis de maîtrise, vous pouvez également débloquer une nouvelle capacité et de nouvelles techniques pour chaque classe.

À partir du 20 août, date de sortie de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, les développeurs publieront également une mise à jour qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à Legends. La mise à jour inclura quelques modifications basées sur les commentaires de la communauté. La mise à jour verra un rééquilibrage effectué en mode Survie, ce qui raccourcira la durée de la session. Il ajoutera également de nouvelles variantes hebdomadaires du défi Survival Nightmare et débloquera des produits cosmétiques supplémentaires pour les joueurs Legends qui les ont gagnés dans l’histoire de Jin et New Game +.

Encore une fois, tout ce qui précède sera disponible sans frais supplémentaires si vous possédez déjà Ghost of Tsushima. Cependant, si vous ne possédez pas le jeu de base et que vous souhaitez essayer Legends, la version autonome sera disponible sur le PS Store au prix de 19,99 $ / 19,99 € / 15,99 £ sur PS4 ou PS5.

À l’exception de certains produits cosmétiques qui ne peuvent être déverrouillés que via la campagne solo, il s’agit du même contenu Legends accessible via le jeu, vous aurez donc accès au contenu publié en 2020 en plus de toutes les nouveautés décrites ci-dessus.

Enfin, en plus de ce qui précède, Sucker Punch ajoutera un nouveau contenu chaque semaine du 10 septembre au 1er octobre. Le contenu comprendra une carte Rivals supplémentaire, de nouvelles cartes Survival inspirées de l’île d’Iki et du royaume d’Iyo, et Trials of Iyo, une nouvelle version plus difficile du Raid de l’année dernière.