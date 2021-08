Ghost of Tsushima: Legends obtient une version multijoueur autonome pour PS4 et PS5

Ghost of Tsushima: Legends, l’expérience coopérative multijoueur ajoutée gratuitement à Ghost of Tsushima, obtient de nouveaux modes et une nouvelle façon d’être vécue par les joueurs. Sucker Punch Productions a annoncé mercredi qu’un nouveau mode appelé Rivals était ajouté au jeu, où les équipes s’affrontent pour marquer des points et débloquer des nuances qui inhibent la progression de l’autre équipe.

Rivals arrive dans une mise à jour gratuite pour les joueurs PS4 et PS5 existants. Vous pouvez visionner quelques séquences de gameplay du nouveau mode Rivals de Ghost of Tsushima : Legends ci-dessous :

De plus, si vous n’avez pas encore acheté Ghost of Tsushima mais que vous souhaitez jouer à la suite multijoueur Legends, il existe une option pour vous. Une version autonome de Ghost of Tsushima: Legends sera également disponible en septembre, disponible au prix de 20 $. Les joueurs qui souhaitent passer à Ghost of Tsushima: Director’s Cut peuvent le faire pour 40 $ sur PS4 et 50 $ sur PS5.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans notre critique de Ghost of Tsushima, l’éditeur de jeux Jennifer Locke a trouvé que le titre était une chanson de cygne solide pour la PS4. Maintenant, avec toutes ces mises à niveau et le prochain Director’s Cut, il pourrait devenir l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles dans un avenir prévisible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

ceci ⌚

Review: Le TicWatch E3 est une montre Wear OS économique avec une grandeur potentielle

Les TicWatch de Mobvoi ont récemment été parmi les quelques points positifs du monde Wear OS. Le TicWatch Pro 3 a été lancé en 2020 en tant que premier portable sur le marché avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 4100, et à l’été 2021, le TicWatch E3 est devenu le deuxième. Le TicWatch E3 est une option moins chère avec des performances comparables – mais son calendrier de mise à jour Wear OS 3.0 pourrait le retenir pendant…