Ghost of Tsushima : Liste de tous les ennemis et de leurs faiblesses

Presque tous les ennemis que vous rencontrerez dans Ghost of Tsushima appartiendront à l’un des quatre archétypes suivants : épéistes, Shieldsmen, Spearsmen et Brutes. Ceux-ci n’incluent pas seulement les Mongols, cependant. Vous rencontrerez également des ronin, des bandits, des archers et des chiens de guerre mongols. À l’exception des chiens, ces ennemis appartiendront également à l’une des catégories susmentionnées.

Pour apprendre différentes positions, vous devrez observer et tuer les chefs mongols. L’ordre qu’ils débloquent est : Pierre, Eau, Vent, Lune. Chacun d’eux peut ensuite être amélioré avec des attaques lourdes plus puissantes pour infliger des dégâts encore plus importants. Voici tout ce que vous devez savoir sur les ennemis que vous rencontrerez.

Épéistes

Position: Calcul

Les attaques lourdes utilisant la position de la pierre infligeront des dégâts supplémentaires aux épéistes, vous permettant de briser leur défense et de tuer. Les épéistes sont l’ennemi le plus commun que vous rencontrerez entre les Mongols, les bandits et les rônin. Tous les gadgets à votre disposition, comme les flèches enflammées, les kunai et les bombes une fois que vous les avez déverrouillés, devraient faire travailler rapidement les épéistes.

Boucliers

Position: L’eau

Utilisez des attaques lourdes avec la position Eau pour briser une défense Shieldsmen. Puisqu’ils peuvent plus facilement bloquer les flèches avec leur bouclier, votre meilleur plan d’action est d’attendre le bon moment et d’esquiver leurs attaques. Les flèches et les bombes enflammées feront également l’affaire, bien que je recommande de les conserver pour des ennemis plus coriaces.

Lanciers

Position: Vent

Quelques attaques lourdes avec la position du vent briseront les défenses des lanciers. Ils ont de longues attaques de balayage, vous voudrez donc débloquer la capacité de roulis pour sortir rapidement de leur portée. Obtenir une distance suffisante entre eux et ensuite utiliser votre demi-arc est un autre moyen intelligent de briser leur défense.

Brutes

Position: Lune

La position de la Lune est la dernière que vous gagnerez, et elle peut être utilisée efficacement contre les Brutes. Vous pouvez distinguer les brutes parce qu’elles sont bestiales par rapport à d’autres ennemis et qu’elles ont tendance à manier de lourdes armes ou des armes à feu contondantes. Parce que vous n’obtiendrez la position de la Lune que plus tard dans le jeu, le mieux que vous puissiez faire avec les Brutes est d’esquiver leurs attaques et de frapper par derrière en attendant.

Archers

Position: Tout

Les Mongols et les bandits ont des archers dans leurs rangs, et ils sont les plus faciles à tuer. Si vous réduisez la distance assez rapidement et qu’ils ont toujours leurs arcs tirés, vous pouvez les tuer en quelques coups sans vous soucier des contre-attaques. S’ils finissent par tirer une lame, utilisez la position Pierre, bien que la plupart du temps, vous puissiez les tuer avant d’en arriver là.

Chiens de guerre mongols

Position: Tout

Pour autant que Naughty Dog a joué le fait que vous pouviez tuer des chiens dans The Last of Us Part 2, j’en ai tué beaucoup plus dans Ghost of Tsushima. Comme beaucoup plus. Les chiens de guerre mongols peuvent être trouvés fréquemment dans les camps et tout au long de la route dans chacune des trois régions de Tsushima, et parfois vous devrez simplement les attaquer. Peu importe la position que vous utilisez, frappez-les simplement plusieurs fois et évitez leurs morsures et ils tomberont facilement.

dirigeants mongols

Position: Varie

Vous pourrez distinguer les chefs mongols des autres par leur armure. Vous ne pouvez pas les assassiner furtivement jusqu’à ce que vous obteniez la posture fantôme, qui accorde automatiquement un coup fatal. Lorsque vous les combattez normalement, vous voudrez utiliser la position qui vous convient le mieux contre les armes qu’ils portent. Certains auront des épées à double maniement, d’autres des boucliers et d’autres des lances.

Il est également préférable de leur lancer des kunai ou des bombes d’abord pour les étourdir, puis de les frapper lourdement.

chamans mongols

Position: Vent

Les chamans sont introduits dans l’extension Iki Island pour Ghost of Tsushima Director’s Cut. Facilement identifiables par leurs chants et leurs casques à cornes, les chamans devraient être votre priorité absolue chaque fois qu’ils apparaissent car ils incitent les ennemis à frapper plus fort, plus vite et à bloquer vos attaques plus facilement. Même une poignée d’ennemis de base sous l’influence d’un chaman peut rapidement vous submerger.

Lancer des kunai puis enchaîner avec une attaque lourde est le meilleur moyen de les tuer, mais vous pouvez également les submerger avec des frappes répétées de la position du vent.

D’autres astuces ?

Avez-vous d’autres conseils que vous pensez que nous devrions connaître? Avoir une expérience intéressante avec un ennemi ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

