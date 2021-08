Ghost of Tsushima pour PS4 et PS5 : Liste de toutes les tenues et armures

Casque du clan des samouraïs Porté avec fierté par les samouraïs de Tsushima.



Casque du clan des samouraïs – Raffiné Porté avec fierté par les samouraïs de Tsushima.



Chapeau de maître de l’épée Porté par les vagabonds dont le premier devoir est la maîtrise de la lame.



Casque du clan Sakai Poinçon du samouraï du clan Sakai.



Casque du clan Sakai – Amélioration de la marque des samouraïs du clan Sakai.



Casque du clan Sakai – Raffiné Pour le chef du clan Sakai. Auparavant porté par le père de Jin, Kazumasa Sakai.



Chapeau de Tadayori – Amélioré Porté par Tadayori, archer légendaire et sauveur d’Azamo Bay.



Bandeau fantôme Le bandeau du légendaire fantôme de Tsushima.



Chapeau de paille en patchwork Simple, non affecté et réparé par son propriétaire pendant de nombreuses années.



Chapeau de paille de Bowman Favorisé par les archers qualifiés.



Chapeau de paille de fermier Favorisé par les fermiers et ceux qui les soutiennent.



Chapeau de paille Wood Spirit Pour ceux qui marchent dans les forêts isolées et les tourbières de Tsushima.



Chapeau de paille patiné Il a peut-être été des jours meilleurs, mais il a vécu une vie bien remplie.



Chapeau de paille Wanderer Protège la pluie de votre visage et le soleil de vos yeux.



Chapeau de traître porté en dernier lieu par un ami d’enfance… et un traître à Tsushima.



Bandeau d’Incertitude Océan hors de portée. Un monde inconnu grouille de vie. Nulle part où aller.



Bandeau de Strife Close étant le voile. Luttez et appelez à l’aide. Brisé, mais vivant.



Band of the Second Son Les couleurs d’un guerrier d’un temps et d’un endroit lointains.



Bandeau de défaite Pur de cœur et d’âme. Les guerriers tombent, renaissent. À bout de souffle pour une nouvelle vie.



Bandeau de survie prospère dans l’obscurité. Les mains tendues laissèrent se débrouiller. Réponses jamais trouvées.



Bandeau de Headler Chéri par les guérisseurs d’Akashima.



Bandeau de viseurs de préservation placé haut au-dessus. Le chemin d’un voyage jamais connu. Se précipiter après l’échec.



Bandeau bleu sagou Fabriqué à la main dans le nord de Sago, célèbre pour ses teintures.



Bandeau de sérénité Murmures à travers les arbres. Se balançant librement dans le vent. De plus en plus fort.



Casque de Gosaku – Amélioré Porté par Gosaku, célèbre protecteur des fermiers de Tsushima.



Casque de Gosaku – Le casque raffiné de Gosaku a donné naissance à son surnom, le Tigre de Tsushima.



Chapeau Kensei – Amélioré Un trophée pris du duelliste au chapeau de paille Kojiro.



Chapeau Kensei – Raffiné Un trophée pris du duelliste au chapeau de paille Kojiro.



Bandeau de renaissance Un voyage vous attend. Une évasion bienvenue de tous. Laver la peur.



Bandeau de Fear Secrets enfouis profondément. Des ombres mouvantes se profilent. Guidé par la lueur de la nuit.



Bandeau de Gyozen Porté par les gardiens des légendes de Tsushima.



Bandeau de ruine Brisé et désespéré. S’incliner devant la dévastation. Accepter notre destin.



Bandeau de la mort Baignés de paix, nous nous reposons. L’étreinte froide de la terre, en dessous. Fleurissant et gratuit.



Bandeau de persévérance Regroupé. Peur de ce qui se cache en dessous. Formé pour ne jamais échouer.



Bandeau tordu Kama Récoltez vos ennemis comme du riz au moment de la récolte.



Bandeau Chaos Préféré par ceux qui sèment la confusion et la peur dans les rangs de leurs ennemis.



Bandeau de noble combattant Seuls ceux qui ont des ambitions dignes peuvent porter ce bandeau.



Bandeau d’été clair Rafraîchissant comme une brise marine en été.



Le bandeau de guerrier féroce annonce l’impitoyable futée d’un guerrier sans peur.



Bandeau de la Paix Suivant la brise. Respirations profondes libérées au vent. Prêt à changer de cap.



Bandeau Kensei Trophée du duelliste au Chapeau de Paille Kojiro.



Bandeau de Gosaku Porté par le légendaire Gosaku.



Bandeau Pure Intent Pour les guerriers dont le but et l’engagement ne vacillent jamais.



Casque mongol porté par les soldats mongols.



Bandeau Hinode Brillant comme la lumière du soleil qui chasse les mauvais esprits.



Bandeau Tora Confère la fureur et la ruse du tigre à son porteur.



Bandeau de frappe de serpent Teint de l’ombre d’un serpent venimeux, alors méfiez-vous de la morsure du porteur.



Bandeau Warrior’s Sunset Alors que le jour cède la place à la nuit, le sang et le feu suivent.



Bandeau Plum Blossom Un jour, la paix reviendra à Tsushima, comme une brise nocturne fraîche qui bruisse les pruniers.



Bandeau de Refuge Eaux calmes, esprit calme. L’obscurité s’estompe dans une lumière brillante. Nous nous levons ensemble.



Bandeau Night Ocean Pour un guerrier qui frappe des profondeurs des ténèbres inconnues.



Bandeau Kyoto Twilight Imprégné du pouvoir mystérieux de la cour impériale.



Bandeau de l’invasion Calme avant la tempête. Dépasser tout ce qu’il voit. Se précipiter jusqu’au bout.



Bandeau Natural Vengeance La nature sauvage recèle autant de dangers que de plaisirs.



Bandeau Aozora L’optimisme face à l’adversité est l’esprit samouraï.



Bandeau de force La défense finale. L’esprit se souvient des enseignements. Combattez dans les ténèbres.



Bandeau d’espoir Endure ensemble. Un cœur qui refuse de tomber. Surmontez les probabilités.



Chapeau de fermier du Nord Préféré par les fermiers du climat plus froid de Kamiagata.



Chapeau de paille Toyotama Favorisé par ceux qui hantent les marais de Toyotama.



Riverbed Straw Hat Un pauvre et humble voyageur… ou un guerrier mortel ?



Oni’s Blade Straw Hat Le guerrier errant qui terrorise les mauvais esprits.



Tengai La vraie maîtrise commence là où l’ego individuel se termine.



Bandeau blanc La volonté d’un guerrier est intemporelle et non touchée par la mort.



Chapeau de paille Genbu Le pouvoir des ténèbres et de l’ombre.



Casque Sarugami Une défense sûre contre les ennemis de Sarugami.



Casque Sarugmi amélioré Un kabuto digne de Sarugami lui-même.



Casque Sarugami Raffiné Sarugami veille sur quiconque porte son casque ou ose lui faire face.