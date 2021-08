Ghost Of Tsushima PS5 a une option de transfert de sauvegarde PS4

Capture d’écran : Sony

Les transferts de sauvegarde ont été un gâchis sur PS5. À maintes reprises, les gens ont voulu jouer à des versions améliorées de leurs anciens jeux PS4 pour découvrir qu’ils ne pouvaient pas importer leurs fichiers de sauvegarde précédents sans placer leur console sur un autel sombre et effectuer des rituels obscurs. Ghost of Tsushima : Director’s Cut corrige cela.

La version PS5 du jeu propose une solution de contournement pour importer les sauvegardes PS4 directement dans son menu Démarrer. Sélectionnez l’option “Transférer la sauvegarde de la console PS4” et le jeu localisera immédiatement les fichiers localement ou via une connexion USB et les rendra disponibles pour jouer dans le jeu mis à niveau. Louez le seigneur ! Et aussi le développeur Sucker Punch.

Pourquoi est-ce une grosse affaire? Vous vous souvenez peut-être de la sortie de la version PS5 de Marvel’s Avengers, à quel point il était difficile pour les joueurs de récupérer leurs anciennes données de sauvegarde. Ils ne pouvaient pas simplement le transférer, le ramasser et partir. Ils ont dû ouvrir les données dans la version PS4 de Marvel’s Avengers et les migrer manuellement à partir de là.

C’était un problème, d’autant plus que de nombreuses personnes avaient déjà supprimé cette version du jeu, les obligeant à attendre le téléchargement avant de pouvoir commencer à jouer. Final Fantasy VII Remake Intergrade a eu les mêmes problèmes, prouvant que Microsoft avait raison de se réjouir de son service “Smart Delivery” qui sonne après tout.

Selon Digital Foundry, la nouvelle fonctionnalité de transfert plus facile à utiliser de Ghost of Tsushima est le résultat d’une mise à jour du SDK (kit de développement logiciel) de Sony qui permet à la PS5 de lire automatiquement les données de sauvegarde PS4. Cela signifie que d’autres jeux PS5 cross-gen devraient également bénéficier d’une option plus simple pour transférer les sauvegardes. La mise à niveau PS5 récemment publiée par EA pour Star Wars Jedi: Fallen Order en a également une.

Cela aurait été bien si la PS5 avait été lancée avec cette solution de contournement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, d’autant plus que la plupart des gens qui veulent une nouvelle PlayStation ne peuvent toujours pas mettre la main sur une. Peut-être qu’au moment où ils le feront enfin, Sony aura trouvé comment transférer automatiquement les sauvegardes directement depuis le cloud.