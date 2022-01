Ghost of Tsushima se vend à plus de 8 millions d’exemplaires

Eh bien, PlayStation semble avoir encore une autre franchise à succès avec Ghost of Tsushima.

Mercredi, le développeur Sucker Punch a annoncé que Ghost of Tsushima s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde. Ce nombre comprend probablement à la fois Ghost of Tsushima sur PS4 et Director’s Cut sur PS5, bien que Sucker Punch n’ait pas précisé. Parions que c’est le cas, cependant.

Il semble que l’action furtive en monde ouvert se déroulant dans le Japon féodal soit une combinaison gagnante, sans aucun doute qu’un titre propriétaire PlayStation se vendrait comme des gangbusters. Ghost of Tsushima obtient même une adaptation cinématographique à gros budget, que le réalisateur veut bien faire.

Ghost of Tsushima figure sur notre liste des meilleurs jeux historiques, même s’il prend d’énormes libertés avec les événements entourant l’invasion mongole de l’île de Tsushima. Par exemple, le haïku et les katanas n’avaient pas encore été inventés à ce stade ! Encore une fois, ce n’est pas si précis que ça.

Pourtant, il fait clairement quelque chose de bien avec des chiffres de vente comme ceux-ci. Quiconque possède une PS4 ou une PS5 serait sage d’essayer au moins, d’autant plus qu’il y a un peu d’accalmie dans les versions Playstation propriétaires jusqu’à la sortie d’Horizon Forbidden West le mois prochain.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.