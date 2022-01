Ghost of Tsushima s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires

Fantôme de Tsushima Le développeur Sucker Punch a annoncé que le jeu avait franchi une nouvelle étape de vente.

Selon le studio, le titre s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires depuis sa sortie en juillet de l’année dernière.

Ce chiffre est en hausse de 3 millions d’unités par rapport aux 5 millions signalés en novembre 2020.

En trois jours de vente, Ghost of Tsushima s’est vendu à plus de 2,4 millions d’unités dans le monde, ce qui en a fait le premier IP propriétaire le plus vendu de la PS4. Au cours du même mois, c’était le jeu le plus vendu aux États-Unis selon NPD.

Le jeu a également été un succès au Japon, où il est devenu le deuxième jeu PS4 du pays en termes de ventes pour un jeu propriétaire de tous les temps.

Un mois après la sortie du jeu, un Director’s Cut a été rendu disponible pour PS5 et PS4, et en octobre, l’extension multijoueur Legends a été publiée avec l’ajout d’un nouveau jeu plus une fonctionnalité au jeu de base.

Si vous faites partie des 3 millions supplémentaires qui ont acheté le jeu récemment et que vous avez besoin d’un peu d’aide, consultez nos guides Ghost of Tsushima où vous trouverez notre sélection des meilleurs charmes, meilleures armures et meilleurs armes et techniques fantômes.