Ghost sort “Hunter’s Moon”, premier nouveau morceau en deux ans

Fantôme ont sorti “Hunter’s Moon”, leur premier nouveau morceau depuis Seven Inches of Satanic Panic en 2019.

Une série de rencontres inspirées entre des forces créatrices de divers mondes sonores et visuels a permis de créer le morceau et sa vidéo fantasmagorique réalisée par Amanda Demme.

La genèse de “Hunter’s Moon” remonte au spectacle de Ghost le 16 novembre 2018 au Forum de Los Angeles. Ryan Turek, vice-président du développement des longs métrages chez Blumhouse Productions (Get Out, Insidious, The Purge, Us, Whiplash) assisterait à l’émission à guichets fermés, établissant une relation instantanée avec Ghost’s Tobias Forge – une relation qui s’est développée rapidement et profondément via des réunions, des apparitions dans des podcasts et, finalement, une visite avec le co-scénariste et réalisateur David Gordon Green sur le tournage en Caroline du Nord du prochain Halloween Kills.

Trois ans presque jour pour jour depuis ce premier échange fatidique, “Hunter’s Moon” de Ghost s’est matérialisé sur les DSP. Il jouera également le générique de fin de Halloween Kills et sortira le 21 janvier 2022 en tant que single de collection de 7 pouces par Loma Vista Recordings.

La version commerciale du 7 pouces comportera la face B spéciale “Halloween Kills (Main Title)”, interprétée, produite et conçue par John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davies.

Dans d’autres nouvelles de Ghost, le groupe suédois lauréat d’un GRAMMY a récemment annoncé son retour aux États-Unis en 2022 pour une tournée des arènes de 26 villes, sur laquelle GHOST sera en tête d’affiche avec Volbeat et clôturera le spectacle tous les soirs de la tournée.

Volbeat a publié une déclaration concernant la tournée, disant: «Nous sommes incroyablement excités de revenir dans ces villes avec un spectacle à la une de Volbeat, mais de le faire aux côtés d’un spectacle à la une de nos amis macabres de Ghost ET d’apporter l’incomparable Twin Temple avec nous? Dans combien de temps sera-ce janvier déjà !? Commencez à vous préparer, le tonnerre et les éclairs arrivent dans votre ville en 2022. »

Précommandez une copie vinyle de “Hunter’s Moon”.