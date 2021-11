Les cinéphiles n’ont pas peur des fantômes.

« Ghostbusters: Afterlife » de Sony Pictures a effrayé 44 millions de dollars ce week-end, dépassant les attentes et renversant « Eternals » de Disney au sommet du box-office national, selon les estimations de la société de mesure Comscore.

Le quatrième versement de la franchise effrayante devait rapporter 30 à 35 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, qui a été retardé de plus d’un an par la pandémie de COVID-19. « Eternals » est tombé en deuxième position lors de son troisième week-end, collectant 10,8 millions de dollars pour un total cumulé nord-américain de 135,8 millions de dollars.

Sans ajustement pour les pertes ou l’inflation liées à la pandémie, « Afterlife » a décroché la deuxième plus grande ouverture pour un film « Ghostbusters », à peine derrière le renouveau entièrement féminin, lancé à 46 millions de dollars en 2016. « Ghostbusters » (1984) et « Ghostbusters II » (1989) a ouvert à 13,6 millions de dollars et 29,5 millions de dollars, respectivement.

Réalisé par Jason Reitman – fils du cinéaste original de « Ghostbusters » Ivan Reitman – « Afterlife » met en vedette Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O’Connor et Finn Wolfhard en tant que nouvelle génération de chasseurs de fantômes enquêtant sur quelque chose d’étrange dans leur quartier.

La comédie spectrale présente également des camées nostalgiques des chasseurs de fantômes originaux Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Leur quatrième compagnon de casting, Harold Ramis, est décédé en 2014.

Sur le site d’agrégation d’avis Rotten Tomatoes, « Afterlife » a obtenu un score moyen de 62%, tandis que le Times a jugé la suite « apathique », « en faillite créative » et « inconsciente du charme et de l’attrait de ses prédécesseurs ».

Le film familial s’est mieux comporté auprès des cinéphiles, obtenant un score d’audience impressionnant de 96% sur Rotten Tomatoes. Une note de lettre officielle de CinemaScore n’a pas encore été publiée.

Warner Bros.’ « King Richard », le drame primé avec Will Smith en tant que père dévoué des superstars du tennis Venus et Serena Williams, a également fait ses débuts ce week-end dans les salles et sur HBO Max. Le biopic acclamé a accumulé 5,7 millions de dollars, s’assurant la quatrième place sur les marchés nord-américains.

Salué par le Times comme « déchiqueté et exceptionnellement attentionné », « King Richard » a obtenu une note critique élogieuse de 92 % sur Rotten Tomatoes et des critiques élogieuses pour Smith, qui est devenu l’un des premiers candidats aux Oscars. Réalisé par Reinaldo Marcus Green, le drame familial a reçu la note A du public interrogé par CinemaScore.

« King Richard » était pris en sandwich entre deux titres de retour dans le top cinq : en troisième place, « Clifford the Big Red Dog » de Paramount a rapporté 8,1 millions de dollars lors de son deuxième week-end pour un total cumulatif nord-américain de 33,5 millions de dollars; et en cinquième, Warner Bros.’ « Dune » a amassé 3,1 millions de dollars lors de son cinquième week-end pour un total cumulé de 98,2 millions de dollars.

À l’échelle mondiale, « Eternals » a engrangé 336,1 millions de dollars, « Dune » 367,1 millions de dollars et le blockbuster de Columbia Pictures « Venom: Let There Be Carnage » 454,7 millions de dollars.

Le prochain film d’animation de Disney « Encanto », « Resident Evil: Welcome to Raccoon City » de Screen Gems et « House of Gucci » de United Artists Releasing s’ouvriront ensuite dans une large diffusion.