Ghostbusters : Afterlife premières réactions : voici ce que pensaient les critiques

Une projection surprise de Ghostbusters: Afterlife a eu lieu à CinemaCon – et ceux qui ont la chance d’être présents ont été unanimes à féliciter la suite.

Sony Pictures, cependant, avait plus de révélations choquantes sous sa manche dans le cadre de sa présentation CinemaCon de trois heures – dont l’une comprenait une première projection inattendue de Ghostbusters: Afterlife.

Les participants à CinemaCon, y compris des journalistes basés aux États-Unis, ont été parmi les premiers cinéphiles à voir la suite à venir avant sa sortie en novembre. À en juger par les réactions des médias sociaux à la suite de la projection, il semble que Ghostbusters: Afterlife pourrait être une suite digne des deux premiers versements de la franchise.

Le scénariste-réalisateur Ben Mekler a été l’un des premiers à donner son avis sur le film, proclamant qu’Afterlife est la suite que “les fans attendaient”:

La projection surprise #GhostbustersAfterlife vient de faire exploser le toit de la #CinemaCon. J’ai adoré. Ce film signifiait tout pour moi – une suite émotionnelle qui est garantie d’être presque indéchiffrable pour les étrangers. C’est ce que les fans attendaient. JE VOUDRAIS MOURIR POUR MUNCHER24 août 2021

La monteuse de films de TheWrap, Beatrice Verhoeven, a révélé qu’elle avait été “agréablement surprise” par Afterlife avant de louer son humour, qui est un élément essentiel de tout bon film Ghostbusters :

J’ai été agréablement surpris par #GhostbustersAfterlife ! Vraiment une belle histoire et j’ai en fait beaucoup ricané#CinemaCon https://t.co/1nWNiPjJFm24 août 2021

Le fondateur de la Hollywood Critics Association, Ben Menzel, a qualifié le film de “nostalgie bien faite”, affirmant que le mélange d’Afterlife de “moments classiques de Ghostbusters” avec une nouvelle approche plaira autant aux fans de longue date qu’aux nouveaux arrivants :

Ghostbusters: Afterlife est la suite de Ghostbusters que j’ai attendu toute ma vie pour voir. C’est de la nostalgie bien faite. Un mélange parfait de moments classiques de Ghostbusters avec une touche fraîche et unique pour une toute nouvelle génération à apprécier. J’ai la chair de poule. #GhostbustersAfterlife pic.twitter.com/lOAtbMQedf24 août 2021

Jason Guerrasio d’Insider a comparé Afterlife aux films de la vieille école de Steven Spielberg et félicite le réalisateur Jason Reitman pour avoir été “extrêmement fidèle” aux deux premiers films de Ghostbusters avec sa vision :

Ghostbusters : Au-delà… Wow ! Je ne m’attendais pas à ce que cela soit sincère. Il y a une ambiance très enfantine de Spielberg. Et @JasonReitman est extrêmement fidèle à l’original. #CinemaCon pic.twitter.com/APyHMzEuYd24 août 2021

Enfin, la rédactrice en chef de Bleeding Cool, Kaitlyn Booth, a admis qu’elle n’avait pas été dans Ghostbusters plus tôt dans sa vie, mais a déclaré qu’Afterlife avait “une tonne de cœur et une excellente distribution” avant de taquiner les fans qu’il pourrait y avoir des scènes post-crédits rester dans les parages pour :

#GhostbustersAfterlife était vraiment génial. En tant que personne qui n’était pas un grand nombre de #Ghostbusters, je me suis tellement amusé même sans comprendre les références. Une tonne de cœur avec un excellent casting. Les nouveaux et les anciens fans vont adorer. Restez à travers les crédits! #CinemaCon pic.twitter.com/Gc3oySIXOa24 août 2021

Se déroulant 32 ans après Ghostbusters II en 1989, Afterlife suit la mère célibataire Callie (Carrie Coon) et ses enfants Phoebe (McKenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard) alors qu’ils emménagent dans l’ancienne maison de Phoebe et du défunt grand-père de Trevor.

Cependant, il ne faut pas longtemps avant que le duo découvre que leur grand-père était un ex-Ghostbuster – par coïncidence à peu près au même moment où des événements surnaturels commencent à affliger leur nouvelle ville natale. C’est alors à Phoebe, Trevor et leurs amis d’être à la hauteur de l’héritage de leur grand-père et de mettre un terme à cette nouvelle menace d’un autre monde.

Avec également Paul Rudd et d’anciennes stars de Ghostbusters dont Bill Murray, Dan Aykroyd et Sigourney Weaver, Ghostbusters: Afterlife arrive en salles le 11 novembre.